Антоанета Стефанова е 11-а в Европа в блиц шаха

ECU Антоанета Стефанова (от дясната страна на масата вляво) остана на половин точка от медалите на Евро 2025.

Гросмайстор Антоанета Стефанова зае 11-о място на европейското първенство по блиц шахмат за жени в Монте Карло. Българката завърши 13-кръговия турнир с актив от 9 т. и остана на половин точка от позиция за медал. 46-годишната Стефанова постигна 7 победи, направи 4 ремита и допусна 2 поражения.

Шампионка с 10 т. стана нидерландката Елине Руберс, която спечели ново отличие след бронза от световното първенство в Доха края на миналата година. Сребърна медалистка също с 10 т., но със загуба в директната среща, е грузинката Бела Хотенашвили. На трето място се нареди полякинята Оливия Кьолбаса с 9,5 т.

Днес и утре в Монте Карло ще бъде излъчена и новата европейска шампионка на рапид. И в него единствената българска участничка ще бъде Антоанета Стефанова.

И двата турнира в ускорения шахмат се водят в календара на континенталната федерация (ECU) за 2025 г., макар че се провеждат през 2026 г. Затова и състезанието в Монако е официално титулувано "Евро 2025".