Две българки са в Топ 15 на блиц шахмата

FIDE Гросмайстор Антоанета Стефанова остана на половин точка от участие в 1/2-финалите на световното първенство по блиц.

Антоанета Стефанова зае 6-о място, а Нургюл Салимова се нареди 11-а на световното първенство по блиц шахмат за жени в Доха, Катар. И двете българки играха изключително силно в двата състезателни дни на турнира и бяха на косъм да попаднат в елиминационния формат за излъчване на шампионката.

Гросмайстор Стефанова събра 10,5 т. в 15-те кръга по швейцарската система и остана на половин точка зад първите пет в крайното класиране на първата фаза. Салимова пък завърши с 10 т., с колкото приключиха общо 9 шахматистки от 7-а до 15-а позиция.

Другите две българки в надпреварата останаха далеч назад в класирането. Със 7,5 т. Надя Тончева е на 66-а, а с 6,5 т. Белослава Кръстева е 105-а сред 140-те участнички.

По регламент първите четири състезателки в класирането излъчиха шампионката в схема на директна елиминация. Световната титла спечели казахстанката Бибисара Асубаева, която на 1/2-финалите победи китайката Джу Дзинър с 3:0 т., а на финала надигра украинката Анна Музичук с 2,5:1,5 т.

При мъжете, които играха 19 кръга в редовната фаза, българският представител Аркадий Найдич се класира на 43-то място. Роденият в Рига гросмайстор събра 11,5 т.

Световен шампион стана норвежкият гений Магнус Карлсен. На 1/2-финалите световният №1 победи Фабиано Каруана (САЩ) с 3:1 т., а на финала надделя над узбека Нодирбек Абдусаторов с 2,5:1,5 т.

За Карлсен титлата в блица е общо осма в кариерата, четвърта поредна и седма в последните осем издания на първенството.