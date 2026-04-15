Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

20-годишен узбек е новият претендент за шахматната корона

Синдаров спечели предсрочно Турнира на кандидатите и ще предизвика световния шампион Гукеш

15 Апр. 2026
Гросмайстор Джавохир Синдаров подрежда черните фигури преди началото на партията срещу Аниш Гири.
Гросмайстор Джавохир Синдаров подрежда черните фигури преди началото на партията срещу Аниш Гири.

Джавохир Синдаров е новият претендент за световната титла в класическия шахмат. 20-годишният узбек сензационно спечели Турнира на кандидатите в кипърския град Пегея, осигурявайки си първото място предсрочно.

В предпоследния XIII кръг от надпреварата между осем от най-добрите гросмайстори на планетата носителят на Световната купа завърши реми с черните фигури срещу последния останал конкурент за челната позиция - Аниш Гири. Нидерландецът беше принуден да се съгласи на примирие след 58 хода с белите.

Така Синдаров събра 9,5 т. от 13 възможни и стана недостижим за Гири, който преди последния ден е с актив от 7,5 т. Трети и четвърти с по 6,5 т. са Фабиано Каруана (САЩ) и Уей И (Китай), а още по-назад са Матиас Блюбаум (Германия) и Хикару Накамура (САЩ) с по 6 т., Рамешбабу Прагнанандха с 5,5 т. и неутралният руснак Андрей Есипенко с 4,5 т.

Срещу тази елитна компания представителят на Узбекистан не допусна нито едно поражение в първите 13 партии - шест победи и седем ремита. В заключителния ден днес Джавохир има протоколна среща с белите срещу Уей.

С представянето си дотук Синдаров добави 30,5 т. към рейтинга си и с моментен ЕЛО 2775,5 се изкачи с шест позиции до №5 в световната ранглиста на живо. Пред него са само норвежкият гений Магнус Карлсен (2840), Накамура (2792,6), Каруана (2784,1) и сънародникът му Нодирбек Абдусаторов (2780).

Настоящият световен шампион Гукеш Домараджу от Индия е едва 16-и в класацията на FIDE с индивидуален коефициент 2732 т.

Мачът за шахматната корона между носителя на титлата Гукеш и претендента Синдаров трябва да се проведе до края на 2026 г., като предстои да бъдат обявени конкретни дати и домакин на събитието. Форматът ще бъде 7,5 т. от 14 партии с евентуален тайбрек на ускорен шах.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шахмат, Джавохир Синдаров, Гукеш Домараджу

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?