20-годишен узбек е новият претендент за шахматната корона

Джавохир Синдаров е новият претендент за световната титла в класическия шахмат. 20-годишният узбек сензационно спечели Турнира на кандидатите в кипърския град Пегея, осигурявайки си първото място предсрочно.

В предпоследния XIII кръг от надпреварата между осем от най-добрите гросмайстори на планетата носителят на Световната купа завърши реми с черните фигури срещу последния останал конкурент за челната позиция - Аниш Гири. Нидерландецът беше принуден да се съгласи на примирие след 58 хода с белите.

Така Синдаров събра 9,5 т. от 13 възможни и стана недостижим за Гири, който преди последния ден е с актив от 7,5 т. Трети и четвърти с по 6,5 т. са Фабиано Каруана (САЩ) и Уей И (Китай), а още по-назад са Матиас Блюбаум (Германия) и Хикару Накамура (САЩ) с по 6 т., Рамешбабу Прагнанандха с 5,5 т. и неутралният руснак Андрей Есипенко с 4,5 т.

Срещу тази елитна компания представителят на Узбекистан не допусна нито едно поражение в първите 13 партии - шест победи и седем ремита. В заключителния ден днес Джавохир има протоколна среща с белите срещу Уей.

С представянето си дотук Синдаров добави 30,5 т. към рейтинга си и с моментен ЕЛО 2775,5 се изкачи с шест позиции до №5 в световната ранглиста на живо. Пред него са само норвежкият гений Магнус Карлсен (2840), Накамура (2792,6), Каруана (2784,1) и сънародникът му Нодирбек Абдусаторов (2780).

Настоящият световен шампион Гукеш Домараджу от Индия е едва 16-и в класацията на FIDE с индивидуален коефициент 2732 т.

Мачът за шахматната корона между носителя на титлата Гукеш и претендента Синдаров трябва да се проведе до края на 2026 г., като предстои да бъдат обявени конкретни дати и домакин на събитието. Форматът ще бъде 7,5 т. от 14 партии с евентуален тайбрек на ускорен шах.