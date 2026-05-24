Усик спаси световните си титли срещу кикбоксьор

Ютюб Кадър от заключителните секунди на 11-ия рунд, в които Усик притисна в ъгъла Верхувен (вляво) и съдията прекрати боя

Александър Усик извади късмет и защити световните си титли в боксовата тежка категория след изключително противоречива победа срещу новака в бокса, но легенда в кикбокса Рико Верхувен.

На ринг, издигнат край египетските пирамиди в Гиза, украинският шампион бе обявен за победител, след като съдията прекъсна мача в 11-ия рунд. На трибуните бяха боксови звезди, като Саул „Канело“ Алварес, Терънс Крофорд, Генадий Головкин и Антъни Джошуа. Там бе и холивудската звезда Джейсън Стейтъм, комуто се приписва заслугата за осъществяването на двубоя.

Противно на очакванията, 37-годишният Верхувен, за когото това бе едва втори боксов мач, беше явният агресор за дълги периоди, зашеметявайки великия Усик по неочакван начин. Битката беше изключително оспорвана, а нидерландецът имаше предимство в ударите.

20 секунди преди края на предпоследната част украинецът нанесе остър ляв ъперкът, който просна противника във въжетата. Реферът преброи до 8 за нокдаун на нидерландеца, който заяви готовност за продължи. Въпреки това съдията взе решение да прекрати мача едва 10 секунди преди края на рунда - решение, което бе оспорвано от Верхувен.

Резултатът в съдийските карти към този момент бе 95:95, 95:95 и 96:94 за кикбоксьора. Същевременно 39-годишният трикратен абсолютен световен шампион изглеждаше необичайно изтощен и на ръба да допусне първата си професионална загуба.

"Това беше трудна битка, добра битка", коментира кратичко след 25-ата си победа 39-годишният Усик.

Той защити титлата си във версия Световен боксов съвет (WBC). Двубоят също така бе за защита на неговата супертитла на Световната боксова асоциация (WBA), макар че Верховен нямаше да я спечели в случай на победа. Международната боксова федерация (IBF) също даде разрешение за мача, но позволи шампионският пояс на Усик да бъде заложен в него.

Предишният двубой на Усик бе през юли 2025 г., когато той записа 24-та си поредна победа след нокаут в 5-ия рунд над Даниел Дюбоа. Тогава той защити коланите на WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring, като добави и титлата на IBF. През ноември обаче супершампионът се отказа доброволно от пояса на WBO.

Верхувен определи прекратяването на мача като несправедливо и поиска реванш, но каза, че това ще зависи от украинеца.

„Исках реферът да ме остави да довърша рунда, или да ме пусне в 12-ия. Чувствах, че сме доста равностойни по точки“, каза той.

В бокса нидерландецът има една победа с нокаут - от 2014 г., но е истинска легенда в тежката категория на кикбокса и дългогодишен шампион на "Глори". Той напусна организацията след успешна защита на титлата си срещу Артьом Вахитов през юни 2025 г. Верхувен е непобеден в последните 11 години в своя спорт, където е в серия от 22 поредни победи.