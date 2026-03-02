Медия без
Двамата ни шампиони взеха и Купа "Странджа"

Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носителите на трофея в силния боксов турнир

Днес, 07:08
Президентът на боксовата ни федерация Красимир Инински (в средата) позира с носителите на Купа "Странджа" Радослав Росенов и Златислава Чуканова.
Президентът на боксовата ни федерация Красимир Инински (в средата) позира с носителите на Купа "Странджа" Радослав Росенов и Златислава Чуканова.

Българските боксьори спечелиха две титли на силния международен турнир "Странджа" в София, като и двамата шампиони бяха наградени след края с трофея на надпреварата. Така Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на голямото отличие в 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. 

Росенов спечели златния медал в категория до 60 кг., като за него това бе пета Купа "Странджа" в кариерата - нещо, което не е постигано от нито един друг боксьор в историята на състезанието. Чуканова от своя страна спечели в категория до 51 кг при жените. Тя получи купата за втора поредна година. При нея успехът идва след завръщане на ринга след сериозна контузия. 

Българските боксьори спечелиха общо 7 медала на турнира. Със сребърно отличие си тръгна Рами Киуан (75 кг), който отстъпи на финала на световния шампион Фазлидин Еркинбоев (Узб). Бронзови медали заслужиха Ясен Радев (55 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Йордан Морехон (+90) и Алейна Мехмед (+80 кг).

