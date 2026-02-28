Усик ще брани короната в бокса срещу кикбоксьор

Шампионът в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) Александър Усик ще направи следващата защита на пояса срещу легендата на кикбокса Рико Верхувен. Необичайното събитие ще се проведе на 23 май на не по-малко необичайно място - пред пирамидите в Гиза, Египет.

Непобеденият украинец не се е качвал на професионалния ринг от юли 2025 г., когато записа 24-та поредна победа в кариерата си след нокаут в петия рунд срещу Даниел Дюбоа. С успеха Усик защити коланите на WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring, като добави към колекцията си и титлата на IBF. През ноември супершампионът се отказа доброволно от короната на WBO.

През последните четири години боксовата суперзвезда наложи тотална доминация в тежка категория. Само в последните си шест двубоя 39-годишният украинец постигна по два успеха срещу топ съперници - Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Дюбоа.

Legends collide where legends were built 🥊🦂



On May 23rd, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza 🔥



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 📺 pic.twitter.com/mHnLT625Du — Ring Magazine (@ringmagazine) 27 февруари 2026 г.

За 41-годишния Верхувен това ще бъде едва втори професионален мач в бокса. Нидерландецът има една победа с нокаут от 2014 г., но е истинска легенда в кикбокса и дългогодишен шампион на "Глори". Той напусна организацията след успешна защита на титлата си срещу Артьом Вахитов през юни 2025 г.

Верхувен е непобеден в последните 11 години в своя спорт и се намира в серия от 22 поредни победи. Преди време той водеше разговори и с UFC за евентуален двубой срещу Дерик Люис, но в крайна сметка отказа да подпише с ММА организацията.

"Наистина уважавам хората, които достигат самия връх в своя спорт. Рико е един от тях - силен спортист и велик шампион. Да си шампион не означава просто да притежаваш пояси", заяви Усик пред списание "Ринг".

Самият Верхувен пък отговори: "Усик е неоспоримият шампион в бокса. Това е предизвикателството, което ме мотивира. Неоспорим срещу неоспорим."