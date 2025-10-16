Руснак се оказа претендентът за титлата на Пулев

Кубрат Пулев ще се изправи срещу руския нокаутьор Мурат Гасиев в главната битка на боксова галавечер на 12 декември в Дубай. Новината дойде само ден след като световната боксова асоциация (WBA) обяви, че определя британеца Моузес Итаума като задължителен съперник, срещу когото българинът трябва да защитава регулярната световна титла.

Оказа се обаче, че от промоутърския екип на Пулев вече са били уговорили мач срещу Гасиев, което означава, че Итаума ще трябва да изчака своята възможност. Мениджърът на българския боксьор Ивайло Гоцев обяви, че е в контакт с представителя на англичанина - Франк Уорън от "Куинсбъри Промоушънс", и 20-годишният талант също може да участва на галавечерта в ОАЕ, а впоследствие да се уреди битка между него и победителя от основния мач.

"Двубоят между Пулев и Гасиев е с подписан договор, потвърден е и е финализиран. Така че Итаума ще трябва да изчака реда си - заяви Гоцев. - Имаме официална резолюция на WBA, която разрешава на Кубрат Пулев първата му защита на титлата да бъде доброволна. В съответствие с това осигурихме фантастичен съперник - Мурат Гасиев. Разбираме, че младият Итаума е нетърпелив, и като жест на уважение към него разговарях лично с неговия промоутър, за да му предложа участие в подгряващата карта. Това би било идеална възможност за него да се изправи срещу победителя в основния мач. По този начин всичко остава в съответствие с насоките на WBA и феновете ще получат световно ниво шоу в тежка категория."

Съорганизатори на галата в Дубай са компанията на Гоцев "Епик Спортс енд Ентъртейнмънт" и международната боксова асоциация (IBA), низвергната от МОК в аматьорския бокс. Събитието ще се проведе на централния корт в тенис комплекса в емирството, приемащ турнирите от професионалните вериги при мъжете и жените - ATP и WTA.

"Изключително сме щастливи да обявим този двубой. Това е грандиозен сблъсък за титлата на WBA в тежка категория - коментира Ал Сиеста, изп. директор на IBA Pro. - Моузес Итаума е невероятен талант и имам голямо уважение към работата, която "Куинсбъри Промоушънс" вършат с него, но нека бъде ясно - Мурат Гасиев идва, за да нокаутира Кубрат Пулев на 12 декември, а след това Итаума ще бъде следващият. Надяваме се да приеме предложението ни да се бие на подгряващата карта, за да може лично да види как Мурат става първият руски шампион в тежка категория след 2013 г. А през 2026 г. с удоволствие ще спрем влака на Итаума - той е млад, ще има и други шансове."

За предстоящия мач се изказа лично и президентът на IBA Умар Кремльов, приближен до руския държавен глава Владимир Путин:

"Пулев срещу Гасиев е двубой за историята - сблъсък на умения, сила и сърце. Дубай е идеалната сцена за тази битка за титлата на WBA. Заедно с "Епик Спортс" ще поднесем вечер, която ще вдъхнови света и ще издигне боксовото наследство на ново ниво."

Кубрат Пулев влиза в мача като действащ регулярен шампион на WBA в тежка категория, след като завоюва титлата с убедителна победа по точки над Махмуд Чар в София на 7 декември 2024 г. Българинът има във визитката си 32 победи (14 с нокаут) и 3 загуби (2 с нокаут) на профиринга.

"Беше дълго и трудно чакане, но съм изключително щастлив, че най-накрая ще защитя световната си титла - коментира Кобрата. - Уважавам Мурат Гасиев, той е силен и опасен съперник, но аз съм подготвен, концентриран и мотивиран да подаря на феновете велик бой. Благодаря на IBA и "Епик Спортс", че направиха това възможно. Нямам търпение отново да вляза на ринга."

Мурат Гасиев пък има 32 победи (25 с нокаут) и 2 загуби в професионалната си кариера. Той е бивш обединен шампион на IBF и WBA в полутежка категория. 32-годишният руснак премина в "кралската" дивизия през 2019 г.

"Кубрат Пулев е опитен и издръжлив противник, но аз съм създаден за този момент - заяви Гасиев. - Имам силата да нокаутирам всеки в света и ще донеса огъня в Дубай. Това ще бъде историческа вечер за мен - и ще бъда горд да върна титлата на WBA обратно в Русия."