С жалба в CAS Кубрат Пулев избегна американски противник

БГНЕС На 8 декември 2024 г. Пулев победи Махмуд Чар и спечели второстепенната "регулярна световна титла", а след това направи всичко възможно да не я защити срещу Майкъл Хънтър.

Обжалване, проточило се във времето, доведе до освобождаване на Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на "регулярен шампион" на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър. Вместо това 44-годишният софиянец ще трябва да се бие срещу британеца Моузес Итаума, но и този мач се очертава да пропадне.

Протакане до последно

С официално изявление WBA внесе яснота относно ситуацията. Оказа се, че след като на 27 май асоциацията е предоставила на легендарния боксов мениджър Дон Кинг организацията на двубой Пулев-Хънтър, българинът е внесъл искане за преразглеждане на решението. На 23 юни WBA го е отхвърлила и седмица по-късно Пулев обжалвал. На 23 юли и обжалването е отклонено.

BREAKING: Per WBA ruling I've obtained, Michael Hunter out as mandatory for “regular” heavyweight titlist Kubrat Pulev, who's now ordered to face next leading contender: Moses Itauma. They have 30 days to make a deal or purse bid. Likely pushes Itauma next fight into Jan. #boxing pic.twitter.com/qSR7Y7hM5a — Dan Rafael (@DanRafael1) 15 октомври 2025 г.

Следващата стъпка на българския боксьор е била да се обърне на 1 август към Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана. Процедурата се е проточила и това е накарало Майкъл Хънтър да заяви с официално писмо до WBA, че "повече не може да се ангажира" за двубой с Пулев, т. е. отказва се да претендира за титлата му и се насочва към мач с Джарел Милър през септември.

Същевременно представител на Кубрат и WBA са стигнали до споразумение и на 22 август CAS е прекратил делото "по искане на страните". В споразумението се казва също така, че Пулев "е свободен да защитава титлата си срещу претендент, който е на разположение и е в ранкинга на WBA в тежка категория, в рамките на разумен срок".

Нов съперник за българина

WBA обаче подчертава, че все пак "никаква защита на титлата не е била направена или обявена". Затова от Пулев се изисква "да се ангажира със задължителна защита срещу следващия претендент на разположение и №1 в ранкинга - Моузес Итаума". Боксовата асоциация дава 30 дни, считано от 15 октомври, за преговори и ако не се постигне споразумение, ще бъде организиран търг за организиране на мача.

Роденият в Словакия британец е само на 20 г. и е спечелил всичките си 13 мача (11 пъти с нокаут) на професионалния ринг.

Но и двубой Пулев - Итаума въобще не е сигурен.

След последната му победа - нокаут в I рунд срещу бившия претендент Дилиан Уайт, се очакваше Итаума да проведе следващия си мач на 13 декември в Манчестър. Съперник за него обаче няма и в такъв може да се превърне Кубрат.

Според специализирани боксови сайтове обаче промоутърите на Итаума от "Куинсбъри Промоушънс" търсят активно съперник, който да помогне в развитието му. И въпреки нареждането на WBA са склонни да откажат бой с Пулев, още повече че т. нар. "регулярна световна титла" е от второстепенно значение в ранкинга на асоциацията, чийто истински световен шампион е Олександър Усик.

Прогнозата е, че Итаума по-скоро би жертвал такъв мач, за да се изправи... срещу Майкъл Хънтър. Да, същият Хънтър, на когото му омръзна да чака обжалванията на Пулев и се отказа, за да се бие с Джарел Милър. Такъв двубой обаче не се състоя, защото бе отменен, и сега Хънтър, който е №2 в листата на WBA, е свободен.

По този начин Пулев (32 победи, 3 загуби), който не се е качвал на ринга от декември 2024 г., когато победи Махмуд Чар и стана "регулярен шампион", може още дълго да не си намери съперник, особено ако и Итаума го заобиколи.