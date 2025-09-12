16 г. по-късно български боксьор е на световен финал

За първи път от 16 години български боксьор се класира за финал на световното първенство. Европейският шампион Рами Киуан ще се бори за световната титла в кат. до 75 кг, след като на 1/2-финалите от шампионата на планетата в Ливърпул тази вечер надделя над представителя на домакините от Англия Калъм Мейкин с единодушно съдийско решение и 5:0 гласа (29:27, 29:27, 30:26, 30:26, 30:26).

Последният наш представител, който е играл за златото на световното по бокс, е и последният ни шампион - Детелин Далаклиев. През 2009 г. на първенството в Милано той триумфира в кат. до 54 кг с успех във финала срещу руснака Едуард Абзалимов.

В събота вечер Киуан ще се изправи в спора за титлата срещу Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан. Това е познат съперник за национала ни, който има да си връща за поражение през май в полската лига. Двубоят е утре от 22:45 ч.

По-рано тази вечер Радослав Росенов пропусна възможността също да се класира за финал и се утеши с бронзов медал в кат. до 60 кг. 21-годишният русенец отстъпи на 1/2-финалите пред доминиращия в категорията бразилец Габриел де Оливейра с 1:4 съдийски гласа.

В следобедната сесия пък Семион Болдирев пък не можа да гарантира трети медал на страната ни, отпадайки на 1/4-финалите в кат. до 85 кг. 19-годишният български дебютант на такъв форум отстъпи пред представителя на домакините Тийгън Стот с технически нокаут във втория рунд. Нашият тийнейджър изпадна в нокдаун три пъти във втората част и общо четири пъти в двубоя. Съдията на ринга прекрати мача 2:46 мин. след началото на втория рунд.