Скандална боксьорка ще доказва с PCR тест, че е жена

Лин Ю-Тин е твърдо решена да докаже с тест, че е жена и да участва на световното в Ливърпул

Скандалната тайванска боксьорка Лин Ю-Тин, обвинявана, че е на практика мъж, ще си направи задължителния генетичен тест и участва на световното първенство в Ливърпул (4-14 септември). Това обяви нейният треньор Цен Цу-Чиан.

На игрите в Париж 2024 Лин спечели олимпийската титла в кат. 57 кг, отстранявайки безапелационно по пътя си българката Светлана Каменова, както и всички останали конкурентки. Тя и златната медалистка в кат. 66 кг Имане Хелиф (Алж) бяха допуснати от МОК до участие, въпреки че нямаха право да боксират на световното първенство година по-рано. И двете изглеждащи като момчета боксьорки буквално прегазваха съперничките си и това предизвика скандали, а БОК дори отправи официално оплакване до МОК срещу Лин, което бе оставено без уважение.

От скоро обаче администратор на световния аматьорски бокс е новосформираната World Boxing, заменила отстранената от олимпийското движение IBA. Едно от първите действия, които предприе World Boxing бе да въведе задължителен еднократен генетични тестове за определяне на пола в женските категории. Те ще бъдат PCR (полимеразна верижна реакция) - взимане на генетичен материал с тампон от вътрешната страна на бузата.

Това изискване ще се приложи за първи път именно на световното първенство в Ливърпул. Ако у която и да е боксьорка се открие наличие на гена SRY, който е част от Y хромозомата и причинява развитието на мъжки характеристики у жените, тя няма да бъде допусната до световното.

Впрочем, същия тест ще трябва да си правят и мъжете, но от 1 януари 2026 г. Подобна проверка при тях е лишена от практически смисъл, тъй като не е имало случай мъж с женска Х хромозома да се пробва в бойни спортове. Въпреки това World Boxing го въвежда с цел равнопоставеност на всички боксьори по света.

За алжирката Имане Хелиф е ясно, че няма да участва. Тя въобще не е тренирала след Париж 2024, но въпреки това опроверга спекулациите, че е прекратила спортната си кариера.

Лин Ю-Тин обаче е твърда в намерението си да си направи задължителния PCR тест и да го представи на организаторите на първенството в Ливърпул.

„Всички трябва да се подложат на тест, така че и ние ще го направим - заяви нейният треньор Цен пред АФП. - Ако искате да се състезавате, трябва да спазвате правилата. И тъй като ние ще участваме, ще спазваме правилата“.

Това всъщност е първият публичен анонс от екипа на Лин от спечелването на олимпийската титла насам. Тя не е участвала в никакви състезания вече цяла година и въобше изчезна от публичното пространство. Затова след въвеждането на теста за трансджендъри се спекулираше, че тя няма да подаде заявка за световното в Ливърпул.