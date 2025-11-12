МОК пое курс към олимпийска забрана за трансджендърите

Международният олимпийски комитет пое курс към приемане на нови правила за допустимост, които ще забранят на транссексуални да се състезават при жените на олимпийски игри, съобщи The Times. Рамката ще се прилага и за спортисти с различия в половото развитие и вероятно ще се финализира в началото на 2026 г.

Това е значителен обрат в подхода на МОК към женския спорт и е следствие от години дебати сред спортисти, ръководни органи и медицински специалисти за това как да се балансират недискриминирането и конкурентното равенство.

Миналата седмица медицинският и научен директор на МОК Джейн Торнтън информира членовете на олимпийския комитет за предварителните резултати от научно изследване, поръчано за оценка на конкурентната справедливост в женския спорт. То е част от дейността на нарочна работна група, създадена за проучване на проблема - един от ключовите приоритети, обявени от Кърсти Ковънтри, когато тя наследи президентския пост от Томас Бах през юни.

В официално изявление МОК каза, че дискусиите в рамките на работната група продължават и че „все още не е взето решение“, като посочи, че допълнителни актуализации ще бъдат предоставени „своевременно“.

Съгласно настоящите насоки на МОК, въведени през 2021 г., транссексуалните жени може да се състезават в дамските дисциплини, ако отговарят на определени лимити за нивата на тестостерон в организма. Пълната отговорност за решенията за допустимост обаче е на международните федерации, което доведе до разнообразен регулаторен пейзаж, защото различните спортове прилагат различни критерии в зависимост от оценката си за физическо предимство, опасения за безопасност или състезателна почтеност.

Оттогава няколко федерации предприеха стъпки за ограничаване на участието на трансджендъри: World Rugby първа забрани на транссексуални жени, преминали през мъжки пубертет, да се състезават в елитното женско ръгби; World Athletics въведе подобни ограничения в леката атлетика; а World Aquatics допуска транссексуални жени, само ако преходът при тях е настъпил преди пубертета. Други федерации, като World Boxing, въведоха генетични или хромозомни тестове, за да определят допустимостта.

В презентацията на д-р Торнтън пред членовете на МОК се твърди, че физическите предимства, придобити по време на мъжкия пубертет, може да се запазят, дори когато нивата на тестостерон са медицински потиснати, т.е. трансджендърите имат предимство пред останалите жени при всяко положение.

Повече от 10 години МОК се опитва да балансира по въпроса. Преди избора на Ковънтри за президент, комитетът се съпротивляваше на призивите за универсален стандарт, твърдейки, че вариациите в отделните спортове затрудняват централизираните правила.

Създаването на работната група „Защита на женската категория“ сигнализира за промяна в тази позиция. Групата включва медицински специалисти, представители на международни федерации и външни експерти и е натоварена със задачата да проучи доказателствата за свързаните с постиженията полови различия, както и етичните и правни последици от новите критерии за допустимост.

Дискусията обхваща и спортисти с аномални разлики в сексуалното развитие (DSD, Difference of Sexual Development) - медицински състояния при раждането, при които гениталиите не съвпадат с хромозомния модел. Това са лица, които са отгледани като момичета и може да имат женски външни характеристики, но притежават вътрешни тестиси или други черти, свързани с повишени нива на тестостерон. Наскоро представител на World Athletics заяви, че между 50 и 60 спортисти, преминали през мъжки пубертет, са се участвали в състезания по лека атлетика за жени на световно и континентално ниво от 2000 г. насам.

Макар МОК да твърдеше, че това „не е транссексуален въпрос“, темата блесна ярко след скандала на олимпийските игри в Париж 2024 г., когато алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю-тин станаха шампионки по бокс, макар година по-рано да бяха дисквалифицирани от световното първенство след тест за допустимост по пол от международната боксова асоциация.

Олимпийският и параолимпийски комитет на САЩ наскоро потвърди, че тестове за проверка на пола ще бъдат проведени на жените скиорки и сноубордистки преди зимните игри в Милано Кортина 2026 г. Американският президент Доналд Тръмп пъкподписа по-рано тази година изпълнителна заповед, целяща да забрани на транссексуалните жени да участват на игрите в Лос Анджелис 2028 г.

За да влязат в сила новите насоки трябва да бъдат одобрени от сесия на МОК. Според The ​​Times, анонс за промените може да се очаква още на сесията през февруари в Милано, точно преди зимните игри. Ако насоките бъдат приети, може да влязат в сила именно за Лос Анджелис 2028 г., въпреки че времето може да зависи от резултатите от текущите консултации с федерации, спортисти и медицински организации.