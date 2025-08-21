Боксът въведе задължителен тест за трансджендъри

ЕПА/БГНЕС По пътя си към олимпийската титла в Париж Имане Хелиф разплака италианката Анджела Карини със своите силни удари и я принуди да се откаже след едва 45 секунди

Признатата наскоро нова международна федерация по бокс (World Boxing) въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото изискване ще бъде приложено за първи път на световното първенство в Ливърпул (4-14 септември).

"Новото правило цели да осигури безопасността на боксьорите и феърплея на турнирите", съобщи в изявление World Boxing. Тя стана втората международна спортна федерация въвела подобно изискване след тази по лека атлетика - World Athletics.

В следствие на това всички боксьори, които искат да участват на световното в Ливърпул, трябва да си направят еднократен PCR (полимеразна верижна реакция) преди началото на турнира за определяне на това дали са трансджендъри. Ако при жените се открие наичие на гена SRY, който е част от Y хромозомата и причинява развитието на мъжки характеристики у жените, те няма да бъдат допускани до световното.

Дискусиите около половата идентичност в женския спорт се разраснаха по време на олимпийските игри в Париж 2024, където алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин спечелиха титлите. Те бяха допуснати до участие от МОК, въпреки че нямаха право да боксират на световното първенство година по-рано.

Тогава администратор на бокса на световни първенства все още бе отстранената от олимпийското движение IBA (начело с приближения до Путин свой президент Умар Кремльов). МОК свали доверие от IBA няколко години по-рано и сам организира боксовите турнири и в Токио 2020, и в Париж 2024. По време на игрите в Париж обаче мотивът на МОК да допусне изглеждащите като мъже боксьорки беше, че Хелиф и Лин са родени като жени и се идентифицират като жени. Външният им вид и силните удари, които нанасяха, обаче станаха причина за големи скандали и полемики.

Световното в Ливърпул ще е първото, организирано от World Boxing. В него ще участват и 7 български боксьори.

Само ден след обявяването на новото изискване за участие на световното първенство стана ясно, че Имане Хелиф е прекратила спортната си кариера. Това става ясно от интервю на бившия мениджър на алжирката - Насер Йесфах, пред в. "Nice-Matin".

„Имане напусна света на бокса, сега е изоставила всичко. След случилото се на олимпиадата тя дори не започна да тренира отново и вече не се боксира. Ако стане професионалист, ще трябва да премине през същото изпитание“, заявява мениджърът.

За другата скандална олимпийска шампионка от Париж 2024 - Лин Ю-Тин, към момента няма никакви сведения. След спечелването на златния медал във френската столица тя се постара да изчезна от медийното внимание и не се е появявала на никакви други състезания.

