Циганския крал се завръща: Няма по-хубаво - да удрям хора и да ми плащат

Тайсън Фюри поднови кариерата си в бокса 12 месеца след петото си оттегляне

Днес, 20:01
Петата "пенсия" на Тайсън Фюри трая малко по-малко от една година.
По-малко от година след като обяви петото си оттегляне от бокса, Тайсън Фюри обяви петото си завръщане на професионалния ринг. Циганския крал прекрати за n-ти път кариерата си на 13 януари 2025 г. - три седмици след втората си поредна загуба срещу Александър Усик.

Слуховете относно новото завръщане на 37-годишния англичанин се завъртяха още в края на миналата годината, когато в социалните мрежи се появиха кадри от негови тренировки в Тайланд. А късно в неделя самият Фюри официализира решението си, при това в своя типичен безпардонен стил.

"2026-а е годината, в която се завръщам. Нямаше ме известно време, но пак съм тук. На 37 все още удрям. Няма по-добро нещо от това да удряш хора в лицето и да ти плащат", написа Тайсън.

При предишното си оттегляне - през април 2022-ра, когато победи Дилиън Уайт на "Уембли", той прекара едва шест месеца далеч от спорта. Сега "пенсията" му трая 12 месеца без една седмица.

Така на дневен ред отново излиза жадуваната от всички британски боксови фенове битка между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Ако тази идея изобщо се осъществи, ще отнеме много време - особено предвид настоящата ситуация около Ей Джей, който през декември оцеля в автомобилна катастрофа в Нигерия, но загуби двама близки приятели от треньорския си щаб.

Прогнозите са, че за начало Фюри ще се бие с по-нискоразреден опонент през пролетта. Възможно е завръщането на Циганския крал да бъде отбелязано с галавечер на "Уембли" или някъде в Саудитска Арабия.

Тайсън Фюри е двукратен световен шампион в тежка категория и продължава да притежава един от най-впечатляващите баланси в "кралската дивизия". Преди двата мача с Усик той нямаше поражение и беше с 34 победи (24 нокаута) и 1 равенство - с Дионтей Уайлдър. Сега активът му е 34-2-1.

