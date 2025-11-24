Казах оглави олимпийския бокс и обеща пълно признаване от МОК

БФБокс Красимир Инински, президент на БФБокс, която почти до последно не напускаше IBA, присъства на конгреса на World Boxing в Рим и се снима с новия шеф Генадий Головкин

Генйдий Головкин e новият президент на световната централа по аматьорски бокс World Boxing (WB), след като на изборите в Рим се оказа единствен кандидат. Другият претендент за овакантения от Борис ван дер Воорст пост - Мариолис Харилаос, бе отстранен от напреварата.

В конгресната зала на римския хотел "Шератон" се събраха 59 представители на национални федерации - 42-ма лично, а останалите дистанционно. Те избраха и нов Изпълнителен съвет, в състав досегашния вицепрезидент - Райън О'Шей (Кан), Михаел Мюлер (Гер) и Тацуя Накама (Яп).

43-годишният Головкин е една от легендите на бокса в Казахстан. Той е олимпийски вицешампион от Атина 2004 и световен златен медалист година по-рано в Банкок. Като професионалист казахът спечели общо пет пъти световните титли в средна категория на WBA (2 пъти), IBF (2 пъти) и WBC, като цяло десетилетие бе абсолютен шампион. Головкин изигра 45 мача и спечели 42 (37 с нокаут), 1 път завърши наравно и два пъти загуби, като след последното поражение - от мексиканеца Канело Алварес през септември 2022 г. приключи боксовата си кариера.

Сега Головкин е призван да продължи олимпийската линия в аматьорския бокс, след като преди по-малко от година World Boxing бе призната от МОК за легитимна управляваща структура. Това стана, след като предишният орган международната боксова асоциация (IBA), ръководена от близкия до Владимир Путин Умар Кремльов, бе първо лишена от правото да организира последните два олимпийски турнира - в Токио 2020 и Периж 2024, а след това и членството ѝ в МОК бе прекратено. По този повод всички национални федерации получиха ултиматум - да се присъединят към WB, или да останат извън олимпийския бокс.

На конгреса в Рим човекът, който се опълчи на методите на Кремльов и създаде WB - нидерландецът Борис ван дер Ворст, се обърна към присъстващите с емоционално видео. Той бе аплодиран от всички в залата, а и от изпратения от МОК да следи за протичането на форума член на олимпийския комитет Джовани Малаго (Ит).

Посрещнат с овации Головкин обеща да възстанови дългосрочно мястото на бокса в програмата на олимпийските игри.

„Тук съм, за да се боря за нещо важно: бъдещето на самия бокс. С ваша помощ ще направя всичко, за да възстановя доверието в World Boxing. Заедно можем да постигнем пълно признание от МОК и да си осигурим място не само в Лос Анджелис 2028 г., но и на всички бъдещи игри - каза той. - Тук става въпрос за единство и днес правим голяма крачка напред. Трябва да бъдем федерация, в която спортистите могат да вярват и на която олимпийското семейство може да се довери“.

Головкин изтъкна програма от четири ключови точки: поставяне на спортистите на първо място, почтеност, иновации и финансова стабилност и развитие.

Конгресът одобри и няколко изменения в устава на федерацията, включително новата политика за тестване за пол преди състезания под егидата на WB, като с 41 гласа „за“ потвърди изискването "боксьорите да се подлагат на тестове за пола преди всяко международно състезание".