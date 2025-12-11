Пулев е с 10 кг по-тежък от претендента за титлата

SPORTAL.BG Преимуществото в личното тегло е категорично на страната на Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев, макар двамата да са сходни на ръст - 194 срещу 192 см в полза на българина.

Носителят на регулярната титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA) Кубрат Пулев е с повече от 10 кг по-тежък от претендента за пояса Мурат Гасиев ден преди мача помежду им в Дубай. На официалния медиен кантар 44-годишният българин закова 115 кг, а 32-годишният руснак се оказа 104,7 кг.

Когато преди година отне колана от Махмуд Чар в София, Пулев тежеше 116 кг. Преди това в мача срещу Игор Шевадзуцкий през март 2024 г., Кубрат беше 113 кг. Гасиев пък имаше лично тегло от 105 кг преди последния си мач - срещу Джеремая Милтън през август 2024 г.

"Чувствам се перфектно, да благодаря на Бог, всичко е супер. Няма контузии, тренировките са супер. Направихме всичко необходимо вече три месеца. Само остава да направим най-добрата стратегия, да се качим на ринга и да победим", коментира ветеранът от София пред bTV - телевизията, която ще предава пряко мача в петък вечер.

Кобрата залага регулярната си световна титла за първи път, откакто я спечели в "Арена София". Гасиев пък се изправя срещу най-сериозния си съперник в тежка категория в кариерата си.

На кантара в ОАЕ присъстваха редица ВИП гости, сред които и някои легендарни боксьори в "кралската дивизия": Дионтей Уайлдър, Джони Нелсън, Шанън Бригс, Сергей Ковальов, Дейв Алън, Дерек Чисора, Бен Уитакър, Джордж Гроувс, Дарън Тил, Пол Смит, Съни Едуардс, Хенри Сехудо и Дюк Макензи.

Във визитката си профиринга Пулев има 32 победи (14 с нокаут) и 3 загуби (2 с нокаут). Гасиев пък е с баланс 32-2 (25 нокаута).