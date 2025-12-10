Пулев: Ако беше лесно, нямаше да е приятно

SPORTAL.BG Шампионът Кубрат Пулев и претендентът Мурат Гасиев седят от двете страни на президента на IBA Умар Кремльов по време на медийното събитие в Дубай.

Кубрат Пулев демонстрира самочувствие преди първата защита на регулярната световната титла на WBA. Българският боксьор ще се качи на ринга за първи път от повече от година - от 7 декември 2024 г., когато именно спечели пояса на Световната асоциация, побеждавайки Махмуд Чар в "Арена София".

Този петък, 12 декември, Кобрата ще се изправи срещу претендента Мурат Гасиев в гвоздея на програмата на галавечер в Дубай. Събитието е организирано от изключената от МОК международна боксова асоциация (IBA) с президент приближения до Владимир Путин руски функционер Умар Кремльов. Това е и една от причините именно руснак да бъде съперник на Пулев.

"Имам много опит и благодаря на Господ, че имам възможност да се бия за световна титла. Щастлив съм, че спечелих тази световна титла - сподели Кубрат на официалната пресконференция в ОАЕ днес. - Чувствам се страхотно, чувствам се силен, имам много енергия. Когато отида на тренировка, се чувствам страхотно. Благодаря на Господ за всичко. Затова съм световен шампион и затова искам да защитя титлата. Мурат е страхотен шампион и има много опит, но аз мисля, че съм по-добър и ще го покажа. Няма да бъде лесна битка. Гасиев е силен. Ако беше лесно, нямаше да е толкова приятно."

Пред журналистите в Дубай застанаха не само двамата боксьори, но и треньорите Ули Вегнер и Антон Кадушин, както и промоутърите Джон Уорт, Ивайло Гоцев и Ал Сиеста, а си самият президент на IBA Умар Кремльов.

"Това е битка в тежката категория. Един удар може да промени изцяло двубоя. Трябва да си готов на 1000% във всяка секунда - заяви претендентът Гасиев. - Кубрат е шампион, има много опит. Много хора казаха, че е стар, но възрастта е само цифри. Винаги е в добра форма и изглежда перфектно. Знам, че е готов за 12 рунда. Знам, че ще бъде една от най-трудните ми битки. Имахме силен лагер и сме готови за всичко."