България спечели първи световни медали в бокса от 2019 г.

За първи път от шест години български боксьори стигнаха до призово класиране на световното първенство. На шампионата в Ливърпул двама наши състезатели си гарантираха минимум бронзов медал, класирайки се за 1/2-финалите.
Първи това стори Радослав Росенов в кат. до 60 кг. На 1/4-финалите тази вечер 21-годишният русенец победи категорично с 5:0 съдийски гласа над представителя на домакините от Англия Уилям Хюит. Въпреки мощната подкрепа, която британецът получи от трибуните, нашият национал демонстрира класата си и се наложи в типичния си танцувален стил на ринга. В петък негов съперник за място във финала ще бъде бразилецът Габриел де Оливейра.
Около половин час по-късно място на почетната стълбичка си гарантира и Рами Киуан в кат. до 75 кг. Европейският ни шампион отстрани друг представител на Великобритания - шотландеца Алън Пери, също с единодушно съдийско решение и 5:0 гласа. На предпоследното стъпало съперник на българина ще бъде англичанинът Калъм Мейкин.
За последен път България имаше свой представител сред медалистите на световното първенство по бокс през 2019 г. в руския град Екатеринбург. Тогава бронз извоюва Радослав Панталеев при 91-килограмовите.
С двата гарантирани медала пък българският мъжки бокс вече си осигури най-силното представяне в шампионата на планетата от 20 години. За последно страната ни имаше повече от едно отличие на световното в Мианян 2005, когато Алексей Шайдулин (57 кг) взе сребро, а Кубрат Пулев (+91 кг) - бронз.
Днес шанс да достигне до отличията в Ливърпул имаше и още един наш национал. Дебютантът на най-голямата сцена при мъжете Уилиам Чолов (80 кг) обаче отпадна на 1/4-финалите след поражение с 0:5 гласа срещу европейски шампион Габриел Веочич от Хърватия. Опонентът беше подпомогнат и от наказание на българина във втория рунд.
Възможност да спечели медал има и трети български боксьор, който ще излезе на 1/4-финалите - Семион Болдирев (85 кг). 19-годишният младок ще се изправи в петък вечер срещу представителя на домакините Тийган Стот, който предварително е сочен като фаворит за златото в тази категория.