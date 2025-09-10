България спечели първи световни медали в бокса от 2019 г.

БФБокс Радослав Росенов стана първият от българския отбор, който се класира за 1/2-финалите в Ливърпул и така донесе на страната ни медал от световното първенство по бокс за първи път от шест години.

За първи път от шест години български боксьори стигнаха до призово класиране на световното първенство. На шампионата в Ливърпул двама наши състезатели си гарантираха минимум бронзов медал, класирайки се за 1/2-финалите.

Първи това стори Радослав Росенов в кат. до 60 кг. На 1/4-финалите тази вечер 21-годишният русенец победи категорично с 5:0 съдийски гласа над представителя на домакините от Англия Уилям Хюит. Въпреки мощната подкрепа, която британецът получи от трибуните, нашият национал демонстрира класата си и се наложи в типичния си танцувален стил на ринга. В петък негов съперник за място във финала ще бъде бразилецът Габриел де Оливейра.

Около половин час по-късно място на почетната стълбичка си гарантира и Рами Киуан в кат. до 75 кг. Европейският ни шампион отстрани друг представител на Великобритания - шотландеца Алън Пери, също с единодушно съдийско решение и 5:0 гласа. На предпоследното стъпало съперник на българина ще бъде англичанинът Калъм Мейкин.

За последен път България имаше свой представител сред медалистите на световното първенство по бокс през 2019 г. в руския град Екатеринбург. Тогава бронз извоюва Радослав Панталеев при 91-килограмовите.

С двата гарантирани медала пък българският мъжки бокс вече си осигури най-силното представяне в шампионата на планетата от 20 години. За последно страната ни имаше повече от едно отличие на световното в Мианян 2005, когато Алексей Шайдулин (57 кг) взе сребро, а Кубрат Пулев (+91 кг) - бронз.

Днес шанс да достигне до отличията в Ливърпул имаше и още един наш национал. Дебютантът на най-голямата сцена при мъжете Уилиам Чолов (80 кг) обаче отпадна на 1/4-финалите след поражение с 0:5 гласа срещу европейски шампион Габриел Веочич от Хърватия. Опонентът беше подпомогнат и от наказание на българина във втория рунд.

Възможност да спечели медал има и трети български боксьор, който ще излезе на 1/4-финалите - Семион Болдирев (85 кг). 19-годишният младок ще се изправи в петък вечер срещу представителя на домакините Тийган Стот, който предварително е сочен като фаворит за златото в тази категория.