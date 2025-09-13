Медия без
Рами Киуан стана световен вицешампион по бокс

Последният златен медал за България остава отпреди 11 години, а при мъжете - отпреди 16

Днес, 00:11
Рами Киуан
БФБокс
Рами Киуан

Българският боксьор Рами Киуан не успя да спечели световната титла в кат. до 75 кг. Във финала на първенството на планетата в Ливърпул 25-годишният състезател от Костинброд отстъпи пред Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан с единодушно съдийско решение - 0:5 гласа (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30).

Нашият национал, който е европейски шампион в категорията от Белград 2024, влезе пренавит в срещата и позволи на съперника си да вземе превес още от първия рунд. В следващите две части вече беше невъзможно за българина да компенсира разликата и предприетия риск в края само влоши развоя на мача за него.

Така Киуан не успя да стане осмият различен българин, спечелил златен медал от световен шампионат по бокс, и седмият при мъжете. Последният български триумф на първенство на планетата си остава отпреди 11 години при дамите - на Станимира Петрова през 2014 г., а при мъжете последният ни световен шампион е Детелин Далаклиев през 2009 г. Злато са печелили още само Ивайло Маринов (1982), Киркор Киркоров (1991), Серафим Тодоров (1991, 1993, 1995), Александър Христов (1993) и Даниел Петров (1995).

Шампионатът в Ливърпул приключи за България с общо две отличия. Другия медал спечели Радослав Росенов в кат. до 60 кг - бронзов. Дебютантите Уилиам Чолов (80 кг) и Семион Болдирев (85 кг) пък останаха в подножието на отличията, отпадайки на 1/4-финалите и заемайки 5-о място в крайното класиране.

