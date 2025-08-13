Скандал с трансджендъри разтърси женския волейбол

Огромен скандал с трансджендъри избухна на световното първенство по волейбол за жени до 21 г. в Суабая (Индз). Отборът на Виетнам бе дисквалифициран заради използването на състезателки, които се оказаха мъже.

В своята предварителна гр.А отборът на Виетнам спечели 4 от 5-те си мача - срещу Индонезия, Сърбия, Пуерто Рико и Канада, и загуби единствено от Аржентина, като зае второ място. Той трябваше да играе днес на 1/8-финал срещу Турция (3-и в гр.С), но международната федерация FIVB го извади от турнира.

"Вследствие на изразени опасения, че Федерацията по волейбол на Виетнам е включила нередовен играч в националния отбор до 21 г. на световното първенство по волейбол в Индонезия, FIVB проведе разследване в съответствие с правилата си. Разследването заключи, че въпросният играч е нередовен, съгласно чл.12.2 от Дисциплинарния правилник. В резултат Подкомитетът на Дисциплинарната комисия на FIVB постанови, че за мачовете на националния отбор на Виетнам, в които е участвал играчът, се присъжда служебна загуба, а играчът дисквалифицира от състезанието с незабавен ефект", гласи съобщението на FIVB.

Име не се разкрива официално. По информация на индонезийския спортен сайт bola.net, проведени са хромозомни тестове не на една, а на две виетнамски волейболистки - капитанът на тима Данг Тхи Хонг (№12) и Нгуен Фуонг Куинх (№21). Според резултатите, в организма и на двете са намерени мъжки Y хромозоми.

След отстраняването на Виетнам с 5 служебни загуби по 0:3 (-25, -25, -25), на второ място в гр.А се класира отборът Сърбия, който ще играе следобед със състава на Турция в долната част на схемата, в която е и националният тим на България.

Нашите спечелиха 2 победи в своята гр.D, а в днешния 1/8-финал се наложиха над втория в гр.В състав на САЩ с 3:0 (23, 16, 15). Така избраничките на треньора Драган Нешич влязоха в Топ 8 и очакват съперника си от мача Полша - Пуерто Рико.

Печеливш от отстраняването на виетнамките от световното е съставът на страната домакин Индонезия, който се изкачи до 4-о място в гр.А и също днес ще срещне Италия в плейофите.