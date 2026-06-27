Легендата Усик освобождава всичките си шампионски пояси

Световният шампион по бокс в тежка категория Александър Усик изненадващо обяви, че се отказва от шампионските си пояси. В момента украинецът притежава титлите на Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова асоциация (WBA) и Международната боксова федерация (IBF).

Непобеденият 39-годишен боксьор обаче уточнява, че не се пенсионира, но "добре обмисленото" решение ще "открие нови възможности".

"Днес е петък, времето е прекрасно и денят е подходящ да кажа, че искам да освободя всички пояси, които притежавам в момента - казва Усик във видеоклип в Х. - Искам да ги направя достъпни, за да могат момчетата, които ги искат и са следващи на опашката, да се бият за тях. Оставям поясите, но не напускам спорта, защото все още ми предстои моят последен танц. Това е добре обмислено решение, което вярвам, че ще открие нови възможности пред мен. Това не е краят на историята. Продължението предстои."

Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду.



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This is a well-considered decision that I am confident will open new opportunities for me. This is not the end of the story. The continuation lies ahead. pic.twitter.com/tPRRWMsmbh — Oleksandr Usyk (@usykaa) 26 юни 2026 г.

Непобеденият Усик (25-0, 16 Нокаута) навършва 40 г. през януари и разговорите за пенсиониране са основна тема за украинеца на този етап от кариерата му, особено след като му се наложи да води по-тежка от очакваното битка срещу бившия кикбоксьор Рико Верхувен миналия месец в Египет.

Спортният мениджър на Усик - Сергей Лапин, коментира публично, че боксьорът е освободил поясите, за да даде шанс на бившия шампион Антъни Джошуа (Вбр), когото Усик е побеждавал два пъти, да ги обедини отново.

"Що се отнася до Александър, неговата цел винаги е била да завърши легендарната си кариера с финални мачове в САЩ, където иска да остави последната глава от своето боксово наследство", добави Лапин.

Усик, олимпийски шампион при аматьорите в кат. 91 кг от Лондон 2012 г., стана шампион на Световната боксова организация (WBO) в полутежка категория през 2016 г., когато победи поляка Кшищоф Гловацки. Две години по-късно би латвиеца Майрис Бриедис, за да добави и титлата на WBC, а месеци по-късно отне поясите на WBA и IBF от руснака Мурат Гасиев.

След това той премина в тежка категория и на 31 октомври 2020 г. победи Дерек Чисора (Вбр), за да стане вземе интерконтиненталния пояс на WBO. После отне всички титли на Антъни Джошуа. А през 2024 г. надделя и над Тайсън Фюри (Вбр) и стана абсолютен световен шампион в тежка категория, като обедини съществуващите шампионски пояси. През юли 2025 г. пък нокаутира Дениъл Дюбоа (Вбр) и за втори път стана шампион в ерата на четирите възможни световни титли.

Все още не е обявено с кого Усик възнамерява да направи своя бенефисен двубой в САЩ.