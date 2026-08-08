Хърватия не пусна руски звезди на гимнастиката на Евро 2026

ЕПА/БГНЕС архив Ангелина Мелникова позира със сребърния си медал от състезанието на смесена успоредка на световното първенство по гимнастика в Джакарта 2025. Сега рускинята няма да може да участва на европейското първенство в Загреб 2026.

Хърватия отказа визи на 9 души от руския отбор за европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб през следващите две седмици. Засегнати от решението са седем състезатели, един треньор и едно медицинско лице.

На Евро 2026 при дамите (13-16 август) няма да могат да участват бившите олимпийски шампионки Ангелина Мелникова и Виктория Листунова, както и Анна Калмикова и Лейла Василева. До шампионата при мъжете (19-23 август) пък не са допуснати състезателите Алексей Усачов, Сергей Найдин и Евгений Кисел, наставникът Юлий Куксенков и лекарят Сергей Гулевски.

Официалното обяснение на хърватските власти гласи, че не са били представени "достатъчно основания относно целта и условията на планирания престой". От гимнастическата федерация на Русия обаче определиха мотива като необоснован, твърдейки че всички документи са били подадени едновременно и при еднакви условия, като от общо 65 души визи са получили 56.

Първият сигнал, че руснаците ще срещнат трудности в Загреб, се появи в края на юли. Тогава домакините обявиха, че по време на първенството няма да бъдат допускани руското знаме, химнът и каквито и да било национални символи. Това решение дойде въпреки факта, че международната федерация по гимнастика (FIG) вече възстанови напълно правата на руските състезатели.

Липсата на водещи гимнастици почти сигурно ще се отрази върху представянето на Русия както в индивидуалните, така и в отборните дисциплини. А европейското има и допълнително значение, тъй като служи като квалификация за следващото световно първенство, където ще бъдат разпределени отборните квоти за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

От руската федерация вече са сезирали FIG, определяйки отказа на визи като "фактическо лишаване от възможността за участие в квалификационен турнир".

АНАЛОГ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГИМНАСТИКА

Започващото идната сряда световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (12-16 август) ще премине без националните символи на Русия и Беларус, обявиха германските организатори. Ако спортист от тези делегации спечели титла или медал, по време на церемонията по награждаване той ще бъде съпроводен от знамето на FIG и неутрална музика.

Това споразумение е договорено между световната федерация, германската федерация по гимнастика, германската олимпийска спортна конфедерация и германското правителство, след като вдигането на санкциите срещу страните агресори доведе до негодувание. Наказанието за руски и беларуски състезатели беше отменено през май, но това предизвика мащабна протестна кампания от страна на Украйна, която започна по време на Евро 2026 по художествена гимнастика във Варна в края на същия месец.