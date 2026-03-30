Брезалиева наруши украинската хегемония в София

Николова взе сребро и бронз, а ансамбълът се провали във финалите на художествената гимнастика

Днес, 17:53
Ева Брезалиева изигра перфектно съчетание с бухалки и донесе единственото злато за България от домашния турнир за Световната купа.
Ева Брезалиева спечели златен медал в състезанието с бухалки и така наруши иначе тоталната хегемония на украинката Таисия Онофричук в турнира за Световната купа по художествена гимнастика в София. Българката изигра перфектно съчетание и получи оценка от 29,650 т. (13,600 за трудност; 7,750 за артистичност; 8,300 за изпълнение).

Звездата на тима ни Стилияна Николова пък взе бронз във финала на уреда с 29,500 т. (13,900; 7,900; 7,700), завършвайки със същия актив като втората София Рафаели. Италианката получи среброто заради по-високата си оценка за изпълнение (13,200; 8,100; 8,200).

Николова приключи турнира с общо три медала, след като заслужи сребърни отличия в многобоя през уикенда и на топка днес. Във финала на уреда Стилияна получи 28,900 т.

Както на топка, така и на обръч и на лента шампионка стана Онофричук. Преди това 17-годишната абсолютна европейска шампионка спечели и надпреварата в многобоя и приключи участието си в София с четири златни медала от възможни пет. Шампионските ѝ оценки във финалите на отделните уреди бяха 29,000 на топка, 30,400 на обръч и 29,200 на лента.

Николова се нареди още 4-та на обръч с 29,300 и на лента с 27,450. Брезалиева пък завърши 5-а на лента с 27,200.

 

ПРОВАЛ ЗА АНСАМБЪЛА

Голямото разочарование в последния ден за Световната купа в София беше за националния ансамбъл на България. Възпитаничките на Весела Димитрова, които спечелиха бронзов медал в многобоя, останаха извън призовите тройки в отделните финали.

В състав Емилия Обретенова, Рая Божилова, София Иванова, Магдалена Вълкова и Магдалина Миневска нашите момичета заеха 4-то място с 5 топки с оценка от 24,550 т. и се наредиха на последната 8-а позиция с 3 обръча и 2 чифта бухалки с едва 19,000 т. след множество грешки.

Шампион с 5 топки стана Китай (27,250), следван от неутралния отбор на Русия (27,000) и Узбекистан (25,350). С обръчи и бухалки пък златото извоюваха рускините под неутрален флаг с 27,100, пред Италия (25,500) и неутралния отбор на Беларус (24,900).

