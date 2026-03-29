Стилияна Николова стана втора в многобоя за Световната купа в София

Изпуснат обръч прати ансамбъла ни от първо на трето място

29 Март 2026Обновена
Стилияна Николова изпълнява по време на днешната сесия съчетанието си на бухалки, с което даде втори по сила резултат за този уред.
Стилияна Николова изпълнява по време на днешната сесия съчетанието си на бухалки, с което даде втори по сила резултат за този уред.

Най-добрата ни състезателка по художествена гимнастика в момента Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя от турнира за Световната купа в София. Възпитаничката на Валентина Иванова водеше след вчерашните изпълнения на топка (първи резултат) и обръч (втори резултат). Днес тя започна обещаващо с изпълнението на бухалки (втори резултат), но грешки в съчетанието с лента ѝ отредиха едва осмо място на този уред и второ в крайното класиране за многобоя общо със 116.200 точки.

Николова, която завърши втора и на миналогодишния турнир в София, се класира сега за всички четири финала на уредите, които ще се изиграят утре от 12:30 ч.

Златото, както и през 2025 г., спечели украинката Таисия Онофричук с общо 116.600 точки. 17-годишната състезателка е абсолютна европейска шампионка от Талин 2025. Бронзовото отличие днес бе за италианката София Рафаели със сбор от 115.700.

Другата българска представителка - Ева Брезалиева, завърши на пето място в многобоя със 111.150 точки. Тя се класира на два финала - на бухалки (трета оценка) и лента (шеста).

 

АНСАМБЪЛЪТ НИ МИНА НАЗАД, НО ВСЕ ПАК ВЗЕ МЕДАЛ

По-късно днес ансамбълът на България изигра и второто си съчетание (три обръча и два чифта бухалки), но допусна груба грешка (обръч извън килима) и получи оценка 25.650. Така София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова, които поведоха вчера след отлично изиграване на композицията си с пет топки, завършиха в крайна сметка на трето място общо с 53.600 точки. Шампион в многобоя с 54.250 точки стана отборът на Русия, който участва с неутрален статут, а на второ място е Германия с 54.050.

Възпитаничките на треньора Весела Димитрова се класираха и за двата финала с първа по сила оценка на топки и четвърта на обръчи и бухалки.

