Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отново българска треньорка е наказана за насилие над гимнастичка

Катерина Иванова, която бе на работа в анголската федерация, е санкционирана за 2 г.

Днес, 13:31
Катерина Иванова (вляво) позира с Луана Гомес след спечелването на многобоя от африканския шампионат миналата пролет
Фейсбук
Федерацията по гимнастика на Ангола (FAG) обяви, че вече бившата треньорка по художествена гимнастика към FAG Катерина Андреа Иванова е наказана за 2 г. от Дисциплинарната комисия на Фондацията за етика (Gymnastics Ethics Foundation, GEF) към световната федерация (FIG).

Според съобщението, причината е свързана с физическо и психологическо насилие над националната състезателка Луана Гомес.

"По време на периода на наказанието, треньорката е лишена от всякаква официална функция, свързана с гимнастика, независимо дали става въпрос за състезания, тренировки или други дейности, признати от FIG. Анголската федерация по гимнастика потвърждава ангажимента си за насърчаване на безопасна, етична и уважителна спортна среда, отхвърляйки всякакви практики на насилие или злоупотреба в спорта", пише FAG.

Луана Гомес е най-добрата гимнастичка на Ангола и на африканския шампионат в Кайро миналата пролет стана абсолютна шампионка в многобоя, като спечели и три сребърни медала - на топка, лента и бухалки. 

Санкцията на българската специалистка е за 2 години и е с начална дата 16 март 2026 г. Но е записано още, че "една година от 2-годишното отстраняване е отложено при условие, че (1) е завършен курс за обучение по защитни мерки и, че (2) няма нови нарушения".

Катерина Иванова бе замесена в подобен скандал и в Чили. През 2018 г. прокуратурата в страната започна разследване срещу нея, което завърши след 3 години с обвинение за малтретиране и унижаване на гимнастички, някои от които непълнолетни. В крайна сметка делото е завършило с условно отстраняване на българската треньорка, като е било разпоредено в продължение на 2 години тя да не се доближава до 4-те потърпевши гимнастички и да плати 200 000 песос на блатогворителна институция.

Наложеното заради случая в Ангола наказание на Иванова е публикувано в списъка със санкции, наложени от GEF, но на сайта на фондацията към момента го няма решението по делото. Самата Иванова е разпространила изявление, в което твърди, че Анголската федерация огласява невярна информация, която "уронва репутацията ѝ и представлява клевета, причиняваща непоправими вреди" и заплашва със съдебни действия.

Случаят с Катерина Иванова е втори подобен в последната година и половина, в който са замесени български треньорки по художествена гимнастика. В края на 2024 г. майка и дъщеря Мариана и Сияна Василеви получиха сурови санкции защото са използвали стряскащи методи, включващи физическо и психическо насилие при работата им в Азербайджан.

Български треньорки бяха наказани за бой и тормоз на гимнастички
Две български треньорки по художествена гимнастика получиха сурови наказания от Дисциплинарната комисия на Фондацията за етика (Gymnastics Ethics Foundation, GEF) към международната федерация FIG заради брутално отношение към състезателки.
СЕГА
31 Дек. 2024

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

художествена гимнастика

Още новини по темата

Стилияна Николова и ансамбълът спечелиха още медали за Световната купа
19 Апр. 2026

Стилияна Николова геройски стигна до бронз в Баку
18 Апр. 2026

Брезалиева наруши украинската хегемония в София
30 Март 2026

Стилияна Николова стана втора в многобоя за Световната купа в София
29 Март 2026

Ансамбълът ни е отстъпил назад, но не е отчаян
25 Септ. 2025

Световна шампионка бе върната в ансамбъла след нов ремонт на състава
17 Септ. 2025

Стилияна Николова донесе всички медали за България в Рио
24 Авг. 2025

Ансамбълът се провали на второ поредно световно първенство
24 Авг. 2025

Стилияна Николова стана световна вицешампионка
23 Авг. 2025

Стилияна Николова влезе с трета оценка в многобоя на световното
22 Авг. 2025

Стилияна Николова се движи втора на световното първенство
21 Авг. 2025

Стилияна Николова събра пълен комплект медали за Световната купа
20 Юли 2025

Грешки лишиха Стилияна Николова от медал за Световната купа
19 Юли 2025

Евро `26 по художествена гимнастика ще е във Варна
14 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа