Отново българска треньорка е наказана за насилие над гимнастичка

Федерацията по гимнастика на Ангола (FAG) обяви, че вече бившата треньорка по художествена гимнастика към FAG Катерина Андреа Иванова е наказана за 2 г. от Дисциплинарната комисия на Фондацията за етика (Gymnastics Ethics Foundation, GEF) към световната федерация (FIG).

Според съобщението, причината е свързана с физическо и психологическо насилие над националната състезателка Луана Гомес.

"По време на периода на наказанието, треньорката е лишена от всякаква официална функция, свързана с гимнастика, независимо дали става въпрос за състезания, тренировки или други дейности, признати от FIG. Анголската федерация по гимнастика потвърждава ангажимента си за насърчаване на безопасна, етична и уважителна спортна среда, отхвърляйки всякакви практики на насилие или злоупотреба в спорта", пише FAG.

Луана Гомес е най-добрата гимнастичка на Ангола и на африканския шампионат в Кайро миналата пролет стана абсолютна шампионка в многобоя, като спечели и три сребърни медала - на топка, лента и бухалки.

Санкцията на българската специалистка е за 2 години и е с начална дата 16 март 2026 г. Но е записано още, че "една година от 2-годишното отстраняване е отложено при условие, че (1) е завършен курс за обучение по защитни мерки и, че (2) няма нови нарушения".

Катерина Иванова бе замесена в подобен скандал и в Чили. През 2018 г. прокуратурата в страната започна разследване срещу нея, което завърши след 3 години с обвинение за малтретиране и унижаване на гимнастички, някои от които непълнолетни. В крайна сметка делото е завършило с условно отстраняване на българската треньорка, като е било разпоредено в продължение на 2 години тя да не се доближава до 4-те потърпевши гимнастички и да плати 200 000 песос на блатогворителна институция.

Наложеното заради случая в Ангола наказание на Иванова е публикувано в списъка със санкции, наложени от GEF, но на сайта на фондацията към момента го няма решението по делото. Самата Иванова е разпространила изявление, в което твърди, че Анголската федерация огласява невярна информация, която "уронва репутацията ѝ и представлява клевета, причиняваща непоправими вреди" и заплашва със съдебни действия.

Случаят с Катерина Иванова е втори подобен в последната година и половина, в който са замесени български треньорки по художествена гимнастика. В края на 2024 г. майка и дъщеря Мариана и Сияна Василеви получиха сурови санкции защото са използвали стряскащи методи, включващи физическо и психическо насилие при работата им в Азербайджан.