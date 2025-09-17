Медия без
Световна шампионка бе върната в ансамбъла след нов ремонт на състава

Треньорът Весела Димитрова включи в националния тим и две състезателки от девойките

Днес, 10:24
Маргарита Василева се оттегли от националния ансабъл през октомври 2024 г., но около година по-късно се завръща.
Маргарита Василева се оттегли от националния ансабъл през октомври 2024 г., но около година по-късно се завръща.

Поредна сериозна промяна бе направена в националния ансамбъл на България по художествена гимнастика след слабото представяне на европейското първенство в Талин и световното първенство в Рио де Жанейро тази година. В Естония през юни съставът ни завърши на 15-о място в многобоя след груби грешки, а в Бразилия зае шестата позиция, отново след неубедително представяне на композициите.

След световното първенство селекционерът Весела Димитрова бе позитивно настроена относно ансамбъла. "След европейското аз намирам един изключителен напредък в тях. С цялото си сърце ви казвам, че аз вярвам, че този отбор има бъдеще. Тези момичета трябва да си тръгнат горди от това състезание", каза тя в Рио де Жанейро.

Но сега Димитрова направи нови промени в разширения състав на ансамъла, който ще се подготвя за състезанията през 2026 г., след което те бяха приети от управителния съвет на федерацията по художествена гимнастика.

В сравнение с тима, който тренира досега, отпадат Сузан Пуладиан и Виктория Георгиева. Голямата новина обаче е завръщането на Маргарита Василева, световна и европейска шампионка, четвърта от Олимпийските игри в Париж 2024. Тя се бе оттеглила от ансамбъла през октомври м.г. заедно с Магдалина Миневска, Камелия Петрова и Рейчъл Стоянов. Два месеца по-късно Стоянов премисли и се завърна, като в момента е сред основните фигури в ансамбъла. Сега я последва и Василева, 11 месеца след отказването си от гимнастиката изобщо. Тя дори бе започнала да тренира млади състезателки. "По принцип, решихме, че ще започнем наново да видим как ще се чувстваме и дали ще имаме същото това желание. Започнахме да тренираме, но аз, лично за себе си, не горях толкова и нямах това желание, може би заради самото разочарование (б.ред. - от Париж 2024)", обясни тогава Маргарита Василева. Сега тя явно е била мотивирана от Весела Димитрова да се завърне.

В ансамбъла бяха включени и две дебютантки, които досега се състезаваха с успех при девойките. Едната е Магдалена Вълкова, която досега се състезаваше индивидуално и стана световната шампионка на обръч и спечели златото в отборната надпревара от Световното първенство за девойки в София тази година. Другата е световната шампионка с ансамбъла за девойки Рая Божилова.

Съставът на националния ансамбъл за жени за сезон 2026: Рейчъл Стоянов (КХГ "Левски"), София Иванова (СК "Илиана"), Емилия Обретенова (СК "Илиана"), Магдалена Вълкова (СК "Илиана"), Рая Божилова (СК "Илиана"), Даная Атанасова (КХГ "София Спорт 2017"), Алина Коломиец (КХГ "Левски Триадица") и  Маргарита Василева (КХГ "Славия").

