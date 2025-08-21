Стилияна Николова се движи втора на световното първенство

Фейсбук/БФХГ Стилияна Николова е в прегръдката на личния си треньор Валентина Иванова след края на съчетанията от първия ден на световното първенство в Рио де Жанейро.

Стилияна Николова заема временно второ място в квалификацията на 41-вото световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Другата ни представителка в индивидуалната надпревара - Ева Брезалиева, се движи 14-а след първия ден от пресявките. За многобоя в петък ще се класират състезателките от Топ 18 след изиграването на съчетанията от втория квалификационен ден днес.

В сряда Николова натрупа актив от 58.750 (29.350 на обръч и 29.400 на топка) и вече си осигури участие в два от финалите на отделните уреди. Оценката ѝ на обръч е третата най-силна, а тази на топка - втората.

Лидер в квалификацията е олимпийската шампионка от Германия Даря Варфоломеев с актив в края на първия състезателен от 60.950 (30.600 на обръч и 30.350 на топка). На временната трета позиция е европейската шампионка Таисия Онофрийчук от Украйна с резултат от 58.150 (30.600 на обръч и 27.550 на топка).

Брезалиева пък стартира със сбор от 55.500 (28.150 на обръч и 27.350 на топка). Тя остана далеч от Топ 8 на отделните уреди, получавайки 13-а оценка на обръч и 11-а на топка.

Днес предстоят съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат известни 18-те претендентки за световната титла в индивидуалния многобой. Те ще бъдат определени на база трите най-силни от общо четирите им оценки. Потокът на българките започва в 15:00 ч. наше време. Стилияна Николова е със стартов №8, а Ева Брезалиева е с №10, като и двете стартират със съчетание с бухалки.