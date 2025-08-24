Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ансамбълът се провали на второ поредно световно първенство

България не успя да защити и отборната си титла в художествената гимнастика

Днес, 08:45
Българският асамбъл изпълнява съчетанието си с три топки и два обръча
Фейсбук/БФХГ
Българският асамбъл изпълнява съчетанието си с три топки и два обръча

Българският ансамбъл се провали на второ поредно световно първенство и остана далеч от медал в олимпийския многобой на шампионата на планетата в Рио де Жанейро. 

Избраничките на треньорката Веселина Димитрова - Даная Атанасова, София Иванова, Алина Коломиец, Емилия Обретенова и Рейчъл Стоянов, направиха груба грешка по време на съчетанието си с 3 топки и 2 обръча, като изпуснаха уред извън очертанията на килима. Така те получиха мижавите 25.400 т., които ги оставиха на чак на 12-о място, далеч от отборите в Топ 8, които тази нощ ще разпределят отличията в смесеното съчетание.

Второто съчетание - с 5 ленти, българките все пак изиграха много точно и получиха 27.750, което се оказа и най-високата оценка в този раздел. Общият сбор от 53.150 т. обаче стигна едва за шесто място в крайното класиране на класическия олимпийски многобой.

Световната титла спечелиха японките с обща оценка от 55.550 т. (28.250 на смесеното съчетание и 27.200 на ленти). Това е първи златен медал в историята за Япония при ансамблите след два сребърни (1975, 2019) и един бронзов (2017).

Сензационно второ място спечели домакинът Бразилия с 55.250, като това е въобще първо световно отличие за бразилската художествена гимнастика в историята. Трети се наредиха испанките с 54.750, а пред българския ансамбъл са още тези на олимпийския шампион Китай - 53.250, и на Израел - също 53.150, но с по-добри допълнителни показатели.

Така вече на трети световен форум българският ансамбъл не успява да спечели медал в многобоя - световното във Валенсия 2023 (12-о място), олимпийските игри в Париж 2024 (4-о) и сега, в Рио. Към тази хроника може да се добави и слабото представяне и едва 15-ото място на Евро 2025 в Талин в началото на юни.

В петорката избранички на Весела Димитрова за Рио имаше една промяна спрямо Талин 2025 - Емилия Обретенова игра на мястото на Сузан Пуладиан. Тя, както и Даная Атанасова и Алина Коломиец, са дебютантки на такъв форум, докато София Иванова и Рейчъл Стоянов са в ансамбъла още от Париж 2024.

След провала на ансамбъла България не успя да защити и отборната си световна титла, спечелена във Валенсия 2023. В крайна сметка тя бе завоювана от Германия, която има първо и шесто място в индивидуалната надпревара (Дария Варфоломеев и Анастасия Симакова) и 8-о при ансамблите. Това донесе на германския тим 286.500 т.

България е със сребърен медал с 281.550 след второто място на Стилияна Николова, 8-ото на Ева Брезалиева и 6-ото на ансамбъла. 

На трета позиция е Украйна с 278.550 (Наталия Онофричук е 4-а, Полина Карика - 11-а, а ансамбълът - 9-и).

Тази вечер България ще има шанс за още медали, тъй като Стилияна Николова ще участва във финалиите на всички 4 уреда индивидуално, Ева Брезалиева - на лента, а пък ансамбълът - на 5 ленти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

художествена гимнастика

Още новини по темата

Стилияна Николова стана световна вицешампионка
23 Авг. 2025

Стилияна Николова влезе с трета оценка в многобоя на световното
22 Авг. 2025

Стилияна Николова се движи втора на световното първенство
21 Авг. 2025

Стилияна Николова събра пълен комплект медали за Световната купа
20 Юли 2025

Грешки лишиха Стилияна Николова от медал за Световната купа
19 Юли 2025

Евро `26 по художествена гимнастика ще е във Варна
14 Юли 2025

Треньорът на ансамбъла ще прави нова чистка след провала
09 Юни 2025

Стилияна Николова спечели три европейски титли в Талин
08 Юни 2025

Стилияна Николова стана европейска вицешампионка в Талин
07 Юни 2025

Художествената гимнастика получава от държавата нова зала за над 1,5 млн. лв.
13 Май 2025

Скандално избягала гимнастичка участва в Москва под български флаг
04 Май 2025

Стилияна Николова спечели сребро от финалите в Баку
20 Апр. 2025

Ансамбълът извоюва титлата от Световната купа в Баку
19 Апр. 2025

Грациите спечелиха три титли за България
06 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар