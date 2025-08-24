Ансамбълът се провали на второ поредно световно първенство

Фейсбук/БФХГ Българският асамбъл изпълнява съчетанието си с три топки и два обръча

Българският ансамбъл се провали на второ поредно световно първенство и остана далеч от медал в олимпийския многобой на шампионата на планетата в Рио де Жанейро.

Избраничките на треньорката Веселина Димитрова - Даная Атанасова, София Иванова, Алина Коломиец, Емилия Обретенова и Рейчъл Стоянов, направиха груба грешка по време на съчетанието си с 3 топки и 2 обръча, като изпуснаха уред извън очертанията на килима. Така те получиха мижавите 25.400 т., които ги оставиха на чак на 12-о място, далеч от отборите в Топ 8, които тази нощ ще разпределят отличията в смесеното съчетание.

Второто съчетание - с 5 ленти, българките все пак изиграха много точно и получиха 27.750, което се оказа и най-високата оценка в този раздел. Общият сбор от 53.150 т. обаче стигна едва за шесто място в крайното класиране на класическия олимпийски многобой.

Световната титла спечелиха японките с обща оценка от 55.550 т. (28.250 на смесеното съчетание и 27.200 на ленти). Това е първи златен медал в историята за Япония при ансамблите след два сребърни (1975, 2019) и един бронзов (2017).

Сензационно второ място спечели домакинът Бразилия с 55.250, като това е въобще първо световно отличие за бразилската художествена гимнастика в историята. Трети се наредиха испанките с 54.750, а пред българския ансамбъл са още тези на олимпийския шампион Китай - 53.250, и на Израел - също 53.150, но с по-добри допълнителни показатели.

Така вече на трети световен форум българският ансамбъл не успява да спечели медал в многобоя - световното във Валенсия 2023 (12-о място), олимпийските игри в Париж 2024 (4-о) и сега, в Рио. Към тази хроника може да се добави и слабото представяне и едва 15-ото място на Евро 2025 в Талин в началото на юни.

В петорката избранички на Весела Димитрова за Рио имаше една промяна спрямо Талин 2025 - Емилия Обретенова игра на мястото на Сузан Пуладиан. Тя, както и Даная Атанасова и Алина Коломиец, са дебютантки на такъв форум, докато София Иванова и Рейчъл Стоянов са в ансамбъла още от Париж 2024.

След провала на ансамбъла България не успя да защити и отборната си световна титла, спечелена във Валенсия 2023. В крайна сметка тя бе завоювана от Германия, която има първо и шесто място в индивидуалната надпревара (Дария Варфоломеев и Анастасия Симакова) и 8-о при ансамблите. Това донесе на германския тим 286.500 т.

България е със сребърен медал с 281.550 след второто място на Стилияна Николова, 8-ото на Ева Брезалиева и 6-ото на ансамбъла.

На трета позиция е Украйна с 278.550 (Наталия Онофричук е 4-а, Полина Карика - 11-а, а ансамбълът - 9-и).

Тази вечер България ще има шанс за още медали, тъй като Стилияна Николова ще участва във финалиите на всички 4 уреда индивидуално, Ева Брезалиева - на лента, а пък ансамбълът - на 5 ленти.