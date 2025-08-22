Стилияна Николова стана световна вицешампионка

На 20-ия си рожден ден Стилияна Николова постигна най-големия успех в своята спортна кариера и стана световна вицешампионка по художествена гимнастика на първенството в Рио де Жанейро.

Във финала на индивидуалния многобой в зала "Парке Олимпико" най-добрата ни състезателка в момента отстъпи само пред олимпийската златна медалистка Дария Варфоломеев (Гер).

Николова събра общ сбор от 119.300 точки, като получи 30.650 на бухалки, 30.150 на лента, 29.800 на топка и 28.700 на обръч. Тя игра отлично през цялата финална сесия, с изключение на самия край на съчетанието с обръч. Там Стилияна допусна грешка буквално в последната секунда - при финалното изхвърляне на уреда с крак, след което не можа да го улови и това я остави назад с чувствителна разлика след Варфоломеев - цели 2.600 т.

Родената в Русия представителка на Германия изигра всичките си съчетания много точно и затвърди световната си доминация в последните две години, като събра общо 121.900 т. (31.950 на бухалки, 30.000 на лента, 29.850 на топка и 30.100 на обръч). Така тя взе втора световна титла поред след тази във Валенсия 2023.

София Рафаели (Ит) спечели бронза със 117.950, като изпревари с 0.550 т. абсолютната еврошампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Укр).

Другата българска грация - Ева Брезалиева, се класира на 8-о място. Тя влезе с 14-а оценка сред 18-те финалистки, но със стабилна игра спечели поток Б и в крайна сметка събра обща оценка от 112.200 т. (28.800, 27.00, 27.950 и 28.450).

Това е 4-и сребърен световен медал индивидуално за Стилияна Николова, която в София 2022 стана втора на обръч, бухалки и лента. Тогава тя бе и трета в многобоя, а на следващата година (отново в София) спечели бронз на топка. Стилияна освен това е абсолютна еврошампионка от Будапеща 2024, а общо има 7 златни, 3 сребърни и 3 бронзови отличия от първенства на Стария континент.

В неделя Николова ще има шанс да се бори за медали във всички 4 финала на уредите, а Брезалиева ще участва в битката за отличията на лента.

В съботния ден в "Парке Олимпико" ще се представи и българският ансамбъл, който ще се бори за абсолютната титла и за участие във финалите (в неделя) на отделните съчетания - с 5 ленти и с 3 топки и 2 обръча.

От класирането на възпитаничките на треньорката Весела Димитрова ще зависи и дали България ще защити световната си отборна титла (според класирането индивидуално и при ансамблите), която завоюва на предишния шампионат - във Валенсия 2023.

Признание за Невяна Владинова

Бившата националка и настоящ вицепрезидент на българската федерация Невяна Владинова (31 г.) бе избрана за представител на спортистите към Международната федерация по гимнастика (FIG). Във вота тя победи с 37:14 гласа Александра Кирой - Богатирева (Авл).