Ансамбълът ни е отстъпил назад, но не е отчаян

Треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова обяви, че изминалата година е била отстъпление в развитието на състава. На европейското първенство в Естония през юни отборът на Бълтариязавърши на 15-о място в многобоя след груби грешки, а в Бразилия зае шестата позиция, отново след колебливо представяне на композициите. Въпреки това Димитрова е оптимист, че ансамбълът отново ще печели титли.

"Имахме много тежка година като ансамбъл, случиха ни се доста неща, наложиха ни се доста промени. В никакъв случай не сме се отчаяли, отказали. Може би това е една малка крачка назад, която да ни засили за по-нататък. Има леко отстъпване назад, но съм сигурна, че пак ще имаме златен медал отборно", коментира Димитрова при получаването на наградата за отбор №1 за август в анкетата на пресклуб "България".

Тя говори и за настъпилите сериозни промени в състава за 2026 г., при които отпаднаха Сузан Пуладиан и Виктория Георгиева. За сметка на тях от ансамбъла на девойките, който спечели световна титла в София бе взета Рая Божилова. От девойките идва и Магдалена Вълкова, която досега се състезаваше индивидуално и стана световната шампионка на обръч и спечели златото в отборната надпревара на първенството в столицата ни. Освен това се завръща Маргарита Василева, световна и европейска шампионка, четвърта от Олимпийските игри в Париж 2024. Оказва се, че Василева сама е пожелала да се включи отново в ансамбъла. "Решението ѝ е правилно, тя ще бъде един много полезен състезател за ансамбъла. В националния отбор на България имат място най-достойните, най-работливите, най-способните, не най-талантливите в никакъв случай, така че с оглед на по-добро представяне ни се наложи да разместим някои позиции и да направим тези промени", обясни Весела Димитрова.

В момента тя подготвя осем състезателки - Рейчъл Стоянов (КХГ "Левски"), София Иванова, Магдалена Вълкова, Емилия Обретенова и Рая Божилова (СК "Илиана"), Даная Атанасова (КХГ "София Спорт 2017"), Алина Коломиец (КХГ "Левски Триадица") и Маргарита Василева (КХГ "Славия"). От тях ще бъдат избрани пет, които да попаднат в ансамбъла, а останалите три ще бъдат резерви.

Тази година не се предвижда лагер на Белмекен, тъй като било нужно повече време за новите уреди. Първото състезание за 2026 г. ще бъде Световната купа в София (28-30 март), след което е Европейското първенство във Варна (27-31 май).