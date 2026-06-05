Саръбоюков победи на Диамантената лига в Рим

Божидар Саръбоюков спечели първата си победа в най-престижната атлетическа верига - "Диамантената лига". 21-годишният талант от Харманли направи невероятен последен опит в скока на дължина и с 8.26 м подпечата първото си място в третия турнир - в Рим, като победи двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гър).

Атлет №1 на България започна с 8.13 м, с които веднага излезе начело сред деветимата участници в състезанието. Това продължи до третите скокове, в които лидер стана кубинецът Хорхе Ходелин с 8.18. В петия опит Тентоглу показа класата си и прескочи 8.20 м, като изглеждаше сигурен за втора поредна "диамантена" победа след тази на турнира в Сямън (Кит) в края на май.

Шести опити по правилник правиха само заемащите първите три позиции във временното класиране. И именно с последния си скок Саръбоюков си осигури победата. Той постигна 8.26 м, само с 3 см под най-добрия си резултат на открито този сезон (8.29 см в Ся;ън, с които тогава остана трети). Веднага след него Тентоглу опита да си върне първото място, но се приземи на 8.24. Трети си остана Ходелин с 8.18.

Това е първа победа за български лекоатлет при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента първо място беше постигала единствено Ивет Лалова в спринта при жените. Божидар вече има първо, второ и трето място от първите си три турнира в Диамантената лига - в Шанхай (8.07 м), Сямън (8.29 м) и Рим (8.26 м). През март пък той стана бронзов медалист на световното първенство на закрито в Торун (Пол), а на 11 февруари в Белград постави национален рекорд с 8.45 м.