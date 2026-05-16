Саръбоюков стартира сезона с второ място в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков стартира летния сезон на открито в леката атлетика с второ място в скока на дължина на откриващия турнир от най-престижната верига - "Диамантената лига".

В Шанхай бронзовият медалист от световното първенство на закрито в Торун (Пол) тази зима преодоля 8.07 м, доста под националния му рекорд от 8.45 м, поставен в Белград в зала на 11 февруари. Този резултат обаче дойде след само един успешен опит в състезанието - третия и последен, като Божидар го направи с отскачане доста пред дъската, за да се застрахова от нов фаул.

Повече от Саръбоюков преодоля само световният шампион в зала и на открито Матия Фурлани. Италианецът постигна 8.43 м и постави свой личен рекорд. Трети се нареди узбекистанецът Ануар Ануаров с 8.01 м.

21-годишният Саръбоюков отпътува за Азия настинал и с висока температура от 38 градуса. Следващото му състезание е отново в Китай - на турнира от Диамантената лига в Сянмън. Атлет №1 на България има потвърдени и други 4 "диамантени" състезания: в Рим (4 юни), Монте Карло (10 юли), Лозана (21 август) и Цюрих (27 август). Записан е и за още няколко силни турнира, а у нас ще участва и в националното първенство (25-26 юли).

Божидар ще има ангажименти и с националния отбор, като ще представя България на Балканския шампионат (20-21 юни) във Волос (Гър) и на европейското първенство в Бирмингам (10-16 август).