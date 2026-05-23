Саръбоюков се класира трети в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков се класира трети в скока на дължина във втория турнир от Диамантената лига този сезон. Отново в Китай - в Сямън, 21-годишният талант от Харманли подобри постижението си на открито за 2026 г.

Божидар започна с 8.29 м и това се оказа бе най-силният му опит (в зала той направи национален рекорд от 8.45 м пред февруари). След това обаче, както и на първия диамантен турнир в Шанхай, направи два поредни фаула. При четвъртия си скок Атлет №1 на България постигна 8.12, а в следващите два отново пристъпи летвата за отскачане и опитите не бяха зачетени.

Победител стана Милтиадис Тентгоглу. Двукратният олимпийски шампион показа отлична форма и спечели убедително състезанието. Гъркът започа с 8.37 м, а в третия си опит постигна 8.46 м - рекорд на турнира в Сянмън. След това Тентоглу се отказа да прави повече скокове, но резултатът му стигна за победата.

В петия кръг от състезанието световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл успя да изпревари Божидар. Ямаецът прескочи 8.32 м - най-добър негов резултат за сезона, и това го постави на второто място.

Четвърти остана световният шампион на открито и закрито Матиа Фурлани. Италианецът постигна 8.28 м, но в четвъртия си опит получи травма в дясното бедро и бе изнесен на носилка, което бе и краят на надпреварат за него. Фурлани спечели първия диамантен турнир - в Шанхай миналата седмица, като постигна 8.43 м. Тогава Саръбоюков се класира втори с 8.07, а Тентоглу не участва.