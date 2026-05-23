Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Саръбоюков се класира трети в Диамантената лига

Атлет №1 на България записа най-добрия си резултат на открито този сезон в скока на дължина

Днес, 15:28
Божидар Саръбоюков гледа недоволен към информационното табло след петия си опит, който бе фаул
тв скрийншот
Божидар Саръбоюков гледа недоволен към информационното табло след петия си опит, който бе фаул

Божидар Саръбоюков се класира трети в скока на дължина във втория турнир от Диамантената лига този сезон. Отново в Китай - в Сямън, 21-годишният талант от Харманли подобри постижението си на открито за 2026 г.

Божидар започна с 8.29 м и това се оказа бе най-силният му опит (в зала той направи национален рекорд от 8.45 м пред февруари). След това обаче, както и на първия диамантен турнир в Шанхай, направи два поредни фаула. При четвъртия си скок Атлет №1 на България постигна 8.12, а в следващите два отново пристъпи летвата за отскачане и опитите не бяха зачетени. 

Победител стана Милтиадис Тентгоглу. Двукратният олимпийски шампион показа отлична форма и спечели убедително състезанието. Гъркът започа с 8.37 м, а в третия си опит постигна 8.46 м - рекорд на турнира в Сянмън. След това Тентоглу се отказа да прави повече скокове, но резултатът му стигна за победата.

В петия кръг от състезанието световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл успя да изпревари Божидар. Ямаецът прескочи 8.32 м - най-добър негов резултат за сезона, и това го постави на второто място. 

Четвърти остана световният шампион на открито и закрито Матиа Фурлани. Италианецът постигна 8.28 м, но в четвъртия си опит получи травма в дясното бедро и бе изнесен на носилка, което бе и краят на надпреварат за него. Фурлани спечели първия диамантен турнир - в Шанхай миналата седмица, като постигна 8.43 м. Тогава Саръбоюков се класира втори с 8.07, а Тентоглу не участва. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лека атлетика, Божидар Саръбоюков

Още новини по темата

Саръбоюков стартира сезона с второ място в Диамантената лига
16 Май 2026

В София ще има масово бягане като в Ню Йорк
12 Май 2026

16 г. по-късно български атлет спечели световен медал
22 Март 2026

Начева завърши 8-а в световния си дебют в зала
21 Март 2026

И двамата ни спринтьори отпаднаха на световното по лека атлетика
20 Март 2026

Пет световни рекорда в атлетиката бяха отменени заради измама
10 Март 2026

Угандиец подобри световния рекорд на полумаратон
09 Март 2026

Грък надмина Бубка и Лавийени в историята на овчарския скок
01 Март 2026

Атлетите ни са втори по медали на балканиадата
22 Февр. 2026

Англичанка подобри световния рекорд в бягането на 800 м
20 Февр. 2026

Божидар Саръбоюков скочи до №1 в света
11 Февр. 2026

Саръбоюков подобри 31-годишния национален рекорд

08 Февр. 2026

Саръбоюков отново скочи повече от 8.20 метра
03 Февр. 2026

Саръбоюков скочи 8.15 метра за второ място в Париж
25 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса