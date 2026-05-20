FIDE наказва България от 1 юли

БГНЕС Новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов (вляво) пое щафетата на 8 май от служебния министър Димитър Илиев, който в средата на март получи аналогично предупредително писмо от ECU. В него му беше съобщено, че европейските санкции за българския шахмат ще влязат в сила още на 1 юни, но това също не доведе до откриване на нова процедура по лицензиране на федерация.

Ако снишаването на държавните институции у нас продължи, българският шахмат ще понесе нови тежки международни санкции. Това личи от писмо с дипломатичен, но същевременно категоричен и на места ултимативен тон от световната федерация FIDE до новия министър на младежта и спорта Енчо Керязов. Изпратено е на 20 май 2026 г. и е подписано от зам.-председателя на управленския борд Дана Рейзниеце, а "Сега" разполага с копие от него.

"FIDE внимателно следи продължаващата липса на съгласуваност между националната рамка за лицензиране в България и международното признаване на българския шахмат в рамките на световната федерация и европейския шахматен съюз (ECU). FIDE също така взе предвид неотдавнашното писмо, изпратено от ECU до министерството на младежта и спорта, което отразява сериозните опасения, споделяни от международната шахматна общност", обръща се Рейзниеце към министър Керязов.

Формалният повод е казусът със съдебно отнетия, но повторно издаден държавен лиценз на "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022). Въпреки че миналия септември ВАС постанови окончателно, че лицензията е била издадена незаконосъобразно през 2022 г. от служебния министър Весела Лечева, тогавашният редовен министър Иван Пешев я поднови само три седмици след съдебното решение. Предварителното изпълнение на тази негова заповед беше спряно от Административния съд на София-град с решение от 27 януари 2026 г.

Заради последвалото и продължаващо обжалване обаче БФШ 2022 остава единствен притежател на лиценз за извършване на спортна дейност в шахмата у нас. А на международната сцена страната ни се представлява от приетата за член на ECU и FIDE "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ).

"FIDE отново заявява ясната си и окончателна позиция. БСФШ е единствената федерация, призната от FIDE за официален представител на шахмата в Република България. Това признание е резултат от процеса на обединение, проведен през 2023 г. под надзора на FIDE и ECU, демократичните избори, проведени в рамките на този процес, и последвалото решение на FIDE да приеме БСФШ за свой член, представляващ България. Субектът, известен като БФШ 2022, не е признат от FIDE. Той не може да действа като представител на българския шах пред FIDE. Не може да замести признатата от FIDE федерация. Не може да бъде третиран като еквивалентен институционален партньор по въпроси, отнасящи се до международното управление на шаха", категорична е Рейзниеце.

FIDE информира новия ни спортен министър, че ако въпросът не бъде решен "без по-нататъшно забавяне", в сила от 1 юли ще влязат следните санкции:

- ограничения, засягащи участието на български състезатели и национални отбори в официални събития на FIDE, включително невъзможност за участие в шахматната олимпиада;

- отказ за признаване, оценяване или по друг начин валидиране на шахматни събития, организирани в България извън правомощията на БСФШ;

- всички играчи, които не спазват правилата на федерацията - включително правилата за принадлежност на клубовете, може да бъдат ограничени във възможността да участват в официални събития на FIDE (това касае пряко състезатели от ранга на Нургюл Салимова, чийто клуб е член и на непризнатата БФШ 2022).

"Тези мерки не са насочени срещу български шахматисти. Напротив, те са предназначени да ги предпазят от продължаваща институционална несигурност и да гарантират, че българският шах функционира под егидата на единна, легитимна, международно призната федерация", пише още Рейзниеце.

В заключение FIDE призовава министерството на младежта и спорта да предприеме "незабавни и конкретни действия". Това включва откриване на "прозрачна, законна и публична процедура за лицензиране", до която да бъдат допуснати всички заинтересовани субекти, включително БСФШ.

"FIDE остава на разположение за конструктивен диалог с българските власти. Този диалог обаче трябва да се основава на съществуващите решения на FIDE и признаването на БСФШ като единствен легитимен представител на българския шахмат в рамките на FIDE. С уважение молим ММС да предостави писмено потвърждение във възможно най-кратък срок за конкретните стъпки, които възнамерява да предприеме, за да приведе националната рамка за лицензиране в съответствие с признанието на FIDE и международните принципи за управление на спорта", завършва писмото.