Парите за спорт на деца и учащи пак се вдигат двойно

Второ двойно увеличение в разстояние на по-малко от 3 години предстои в размера на държавните средства за спорт на децата в предучилищна възраст и учащите в системата на началното, основното, средното и висшето образование. По инициатива на служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев е изготвен проект на постановление на Министерския съвет с цел промяна на диференцирания размер на парите за "физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност".

Според сега действащото Постановление №46 на МС от 2020 г., изменено през 2023 г., държавата отпуска по 5 лв. на дете и 10 лв. на ученик/студент/курсант годишно за спортна дейност. След приемане на предложената промяна тези суми трябва да нараснат съответно на 5 евро и 10 евро на година.

"В условията на растящи цени на спортните стоки и недостатъчно финансиране, за да бъдат реализирани националните приоритети за насърчаване на физическата активност и заниманията със спорт сред децата и учащите, е необходимо увеличаване на средствата за оборудване, пособия и реализиране на спортни дейности с поне 100% спрямо сегашните разходи", пише в доклада си ресорният министър Илиев.

Именно той беше инициатор и на предишното двойно увеличение на държавните средства за спорт на деца и учащи. През октомври 2023 г., когато беше редовен министър в кабинета "Денков", по негово предложение парите бяха увеличени от 3 и 5 лв. на сега отпусканите 5 и 10 лв., като промяната влезе в сила през януари 2024 г.

"С предвидените финансови средства е невъзможно физическото възпитание и спортът оптимално да се прилагат за превенция на вредните навици, агресията, зависимостите, обездвижването и да се подпомагат мерките за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Съществува недостиг на финансовите средства за осигуряване на необходимия минимум от спортни уреди и пособия за провеждане на заниманията с физическо възпитание и спорт и на другите спортни дейности в образователните институции", пише сега Димитър Илиев.

В мотивите си той посочва, че цените на спортното оборудване са се увеличили драстично през последните няколко години. И дава конкретни примери:

"Актуалната цена на една футболна топка за зала варира от 80 до над 100 евро, а среден клас баскетболни и волейболни топки са на цена над 40 евро за брой. Комплекти за волейбол, включващи мрежа и стоманени колове, се продават за около 200 евро за бюджетен вариант. За един от най-достъпните спортове за практикуване в училище - бадминтона, е необходимо осигуряване на мрежи, стойки, ракети и перца, като най-ниската цена за мобилни стойки е над 200 евро за един комплект."

Цитирани са и новите данни от НСИ за 2-годишния период след приемането на сегашния размер на отпусканите средства: инфлация от 7,4% (2024-2026 г.) и скок на минималната работна заплата от 780 лв. на 620,20 евро (1213 лв.) - или ръст от 55,5% за тези 24 месеца.

Според представената от министър Илиев статистика, в обхвата на целевото финансиране за спорт понастоящем попадат общо 1 058 254 деца и учащи, от които:

- 215 202 деца в предучилищното образование (в държавни, общински и частни детски градини);

- 690 672 ученици (в държавни, общински и частни училища);

- 152 380 студенти/курсанти (в държавни и частни висши училища).

Любопитното е, че общият брой на попадащите в обхвата на държавната субсидия е нараснал с над 20 000 за изминалите малко повече от две години. В края на 2023 г. те бяха 1 038 164, а сравнението показва, че оттогава леко са намалели възпитаниците на детски градини (от 215 958), а са се увеличили с малко учениците (от 687 497) и особено осезаемо студентите (от 134 709).

При приемане на новите диференцирани размери необходимият финансов ресурс за изпълнение на постановлението ще бъде 9 506 530 евро за 2026 г. Това е почти двойно повече както спрямо заложените за целта 4 807 166 евро (9 402 000 лв.) в последния приет държавен бюджет - за 2025 г., така и спрямо необходимите по сега действащото постановление 4 860 612 евро за 2026 г.

"Посочената сума е индикативна, тъй като е в пряка зависимост от броя на децата, учениците, студентите и курсантите за съответната година. Средствата ще се разходват съобразно проекти за текущи разходи - материали, външни услуги, застраховки, закупуване на спортни уреди и пособия и др.", уточнява спортният министър.

Проектът на постановлението е публикуван за обществено обсъждане в правителствения онлайн портал Strategy.bg със срок за внасяне на коментари до 27 май.

Държавата увеличава двойно парите за спорт на деца и учащи

Кралев прогледна, че децата и учениците трябва да спортуват

ММС не увеличи парите за спортуване на деца и ученици