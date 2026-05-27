Двете изчезнали деца във Варна са намерени живи и здрави

Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщи Би Ти Ви, позовавайки се на данни от полицията.

12-годишната Катерина Татова и 11-годишният Кирил Татов са открити около полунощ в изоставен строеж на в ул. "Цар Асен" във Варна и са отведени в 1. РУ в града.

Направени са им медицински прегледи, като няма данни за насилие.

На двете издирвани деца е взета мярка за полицейска закрила и са настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица.

Освен това по-малката им сестричка също е била изведена от дома си и настанена в дом "Майка и дете".

Образувано е досъдебно производство срещу майката на трите деца за неполагане на грижи за тях.

Вчера бе съобщено, че полицията във Варна издирва две деца - брат и сестра, които, по данни на майката, са в неизвестност от 24 май. Жената подаде сигнала за изчезването на сина си и дъщеря си във вторник сутринта. 12-годишната Катерина и 11-годишният Кирил Татов са били забелязани за последно в морската ни столица към 13:00 - 13:30 часа в неделя.