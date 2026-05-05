Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МЗ забранява захарта за децата до 2 години

За първи път се регламентира ясно храненето в периода на захранване след 6-месечна възраст

05 Май 2026
С предложенията се въвеждат изисквания, съобразени с международните препоръки за хранене на деца до 3 г.
Илияна Кирилова
С предложенията се въвеждат изисквания, съобразени с международните препоръки за хранене на деца до 3 г.

Към храната и напитките на деца под 2 години не трябва да се допуска добавяне на захар. Това предвиждат предложени от здравното министерство промени в наредбата за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

С предложенията се въвеждат изисквания, съобразени с международните препоръки. За първи път се регламентира ясно храненето в периода на захранване след 6-месечна възраст. Детските кухни ще могат да предлагат менюта, съобразени с различните етапи на захранване, включително примерни седмични схеми за хранене.

За 6-месечните бебета е дадено примерно обедно меню от 160 грама зеленчуково пюре за всеки ден от седмицата, като в два дни от тях се добавя твърдо сварен жълтък, а един ден - месо. За 7-месечните количеството за обяд се увеличава на 170 грама зеленучково пюре, като в два от дните към него следва да има месо, в два - жълтък, а един ден - риба. При 8-9 месечните менюто е същото, като количеството зеленчуково пюре става 190 грама.

Проектът поставя акцент върху ограничаването на захарта в ранна детска възраст. Не се допуска добавяне на захар към храната и напитките (чай, прясно и кисело мляко) на деца под 2 години, а за по-големите деца се въвежда ограничение до 5% от дневния прием. Целта е да се намалят рисковете от затлъстяване, зъбен кариес и формиране на небалансирани хранителни навици още в най-ранна възраст.

Предвидени са и промени, които облекчават родителите и актуализират изискванията към детските ясли. Отпада задължението за изследвания на кръв и урина при прием на клинично здрави деца, като здравословното състояние ще се удостоверява от общопрактикуващия лекар.

С проекта се прецизират и част от изискванията към оборудването и организацията в детските заведения, както и задължителните обучения на персонала, свързани с ранното детско развитие и здравната профилактика. Основната цел е да се осигури адекватно, балансирано и съобразено със съвременните научни препоръки хранене за децата от 0 до 3 години, както и да се създадат условия за изграждане на здравословни навици от най-ранна възраст, мотивират се от МЗ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

деца, храна, детски кухни, детски ясли

Още новини по темата

Парите за спорт на деца и учащи пак се вдигат двойно
30 Апр. 2026

Васил Терзиев предлага как да се запазят 2232 места в детските ясли

02 Февр. 2026

Компенсацията за неприето в градина дете става 296 евро
20 Яну. 2026

75% от родителите са "за" забрана на социалните мрежи под 15 г.
20 Ноем. 2025

Родителите на част от децата са знаели за опасното селфи на небостъргача
03 Септ. 2025

Съд рязко намали присъдата на майката, убила децата си в Сандански
01 Авг. 2025

Децата започнаха сами да ограничават екранното си време
26 Юли 2025

Директорка на ясла е осъдена за удряне на дете
19 Март 2025

Британско проучване установи смущаващи двигателни проблеми при децата
03 Февр. 2025

Юристи: Пълният Шенген ще увеличи извеждането на деца
03 Яну. 2025

Още 1.4 млн. лв. отиват за компенсиране на неприети в градини деца

06 Ноем. 2024

Децата у нас са сред най-пристрастените към социалните мрежи
25 Септ. 2024

Влязоха в сила нови правила за детските столчета в колите
04 Септ. 2024

Мобилните телефони на родителите вредят на детската психика
24 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа