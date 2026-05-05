МЗ забранява захарта за децата до 2 години

Към храната и напитките на деца под 2 години не трябва да се допуска добавяне на захар. Това предвиждат предложени от здравното министерство промени в наредбата за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

С предложенията се въвеждат изисквания, съобразени с международните препоръки. За първи път се регламентира ясно храненето в периода на захранване след 6-месечна възраст. Детските кухни ще могат да предлагат менюта, съобразени с различните етапи на захранване, включително примерни седмични схеми за хранене.

За 6-месечните бебета е дадено примерно обедно меню от 160 грама зеленчуково пюре за всеки ден от седмицата, като в два дни от тях се добавя твърдо сварен жълтък, а един ден - месо. За 7-месечните количеството за обяд се увеличава на 170 грама зеленучково пюре, като в два от дните към него следва да има месо, в два - жълтък, а един ден - риба. При 8-9 месечните менюто е същото, като количеството зеленчуково пюре става 190 грама.

Проектът поставя акцент върху ограничаването на захарта в ранна детска възраст. Не се допуска добавяне на захар към храната и напитките (чай, прясно и кисело мляко) на деца под 2 години, а за по-големите деца се въвежда ограничение до 5% от дневния прием. Целта е да се намалят рисковете от затлъстяване, зъбен кариес и формиране на небалансирани хранителни навици още в най-ранна възраст.

Предвидени са и промени, които облекчават родителите и актуализират изискванията към детските ясли. Отпада задължението за изследвания на кръв и урина при прием на клинично здрави деца, като здравословното състояние ще се удостоверява от общопрактикуващия лекар.

С проекта се прецизират и част от изискванията към оборудването и организацията в детските заведения, както и задължителните обучения на персонала, свързани с ранното детско развитие и здравната профилактика. Основната цел е да се осигури адекватно, балансирано и съобразено със съвременните научни препоръки хранене за децата от 0 до 3 години, както и да се създадат условия за изграждане на здравословни навици от най-ранна възраст, мотивират се от МЗ.