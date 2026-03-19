Поредна болница закъса, след като 26 души напуснаха

Поредна държавна болница закъса, след като ново частно лечебно заведение изтегли 26 души от персонала й. Новият случай е от врачанската МБАЛ "Христо Ботев".

Общо 26 медицински специалисти – медицински сестри и санитари са подали днес заявления за напускане на болницата, каза за БТА директорът д-р Кети Ценова. Причината е, че ще започват работа в новосъздадената болница „Сърце и мозък“, която се очаква да заработи скоро в града. По думите на директора снощи е имало среща с ръководството на частното лечебно заведение, на която е съобщено, че имат вече всички документи и тези, които ще работят при тях и имат предварителни договори, да подават заявления за напускане.

„От различни отделения напускат, най-големият проблем са петима души от „Реанимация“, осем от „Хирургия“ и петима от „Неврология“, което ще блокира напълно дейността на „Хирургия“ и „Реанимация“, където докарват всеки ден хора от катастрофи. „Ортопедия“ засега е стабилна, но без „Реанимация“ трудно ще работи“, обяснява директорът.

По думите ѝ за създалата се ситуация трябва да обяснят тези, които са дали разрешение за новата болница, откъде са смятали, че ще намери персонал, за кои пациенти е предназначена и защо е необходимо да се дублират отделенията. „Разбирам, ако са различни отделенията. Всички предвидени отделения при тях ги има и при нас, но ние имаме по-голям брой медицински специалности“, обясни директорът.

Областната болница от два месеца от началото на годината е с надлимитна дейност, която не се заплаща, а в същото време за нова болница има пари, коментира още д-р Ценова. Врачанската болница е в тежко финансово състояние, като през януари имаше новини, че преговаря за рефинансиране на банков кредит.

Такъв случай имаше и във Варна, като там детски хирурзи напуснаха заради ново звено за педиатрия в "Сърце и мозък" в Бургас. Хората започнаха работа, но звеното всъщност няма разрешение да работи в заявените специалности, поради което през февруари бе обявено, че приема за безплатни консултации, въпреки че е спорно дори това дали е възможно без разрешение.

Бургас остави варненска болница без детска хирургия От 1 март отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна" прекратява дейността си. Причината е, че целият екип напуска и отива на работа в новата детска болница на Бургас, съобщи БНТ.

Цял екип детски пулмолози, медицински сестри и др. напусна и столичната специализирана болница по детски болести, като имаше "мъжка" дума от шефа на "Пирогов" Валентин Димитров да заработи в спешния институт, но след бунт на приемащата педиатрична клиника, договорката се разпадна.