Поредна болница закъса, след като 26 души напуснаха

И във Враца персоналът се изтегля към ново частно лечебно заведение

19 Март 2026
МБАЛ "Христо Ботев" във Враца
МБАЛ Христо Ботев
МБАЛ "Христо Ботев" във Враца

Поредна държавна болница закъса, след като ново частно лечебно заведение изтегли 26 души от персонала й. Новият случай е от врачанската МБАЛ "Христо Ботев".

Общо 26 медицински специалисти – медицински сестри и санитари са подали днес заявления за напускане на болницата, каза за БТА директорът д-р Кети Ценова. Причината е, че ще започват работа в новосъздадената болница „Сърце и мозък“, която се очаква да заработи скоро в града. По думите на директора снощи е имало среща с ръководството на частното лечебно заведение, на която е съобщено, че имат вече всички документи и тези, които ще работят при тях и имат предварителни договори, да подават заявления за напускане.

„От различни отделения напускат, най-големият проблем са петима души от „Реанимация“, осем от „Хирургия“ и петима от „Неврология“, което ще блокира напълно дейността на „Хирургия“ и „Реанимация“, където докарват всеки ден хора от катастрофи. „Ортопедия“ засега е стабилна, но без „Реанимация“ трудно ще работи“, обяснява директорът.

По думите ѝ за създалата се ситуация трябва да обяснят тези, които са дали разрешение за новата болница, откъде са смятали, че ще намери персонал, за кои пациенти е предназначена и защо е необходимо да се дублират отделенията. „Разбирам, ако са различни отделенията. Всички предвидени отделения при тях ги има и при нас, но ние имаме по-голям брой медицински специалности“, обясни директорът.

Областната болница от два месеца от началото на годината е с надлимитна дейност, която не се заплаща, а в същото време за нова болница има пари, коментира още д-р Ценова. Врачанската болница е в тежко финансово състояние, като през януари имаше новини, че преговаря за рефинансиране на банков кредит.

Такъв случай имаше и във Варна, като там детски хирурзи напуснаха заради ново звено за педиатрия в "Сърце и мозък" в Бургас. Хората започнаха работа, но звеното всъщност няма разрешение да работи в заявените специалности, поради което през февруари бе обявено, че приема за безплатни консултации, въпреки че е спорно дори това дали е възможно без разрешение.

Бургас остави варненска болница без детска хирургия
От 1 март отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна" прекратява дейността си. Причината е, че целият екип напуска и отива на работа в новата детска болница на Бургас, съобщи БНТ.
СЕГА
02 Февр. 2026

Цял екип детски пулмолози, медицински сестри и др. напусна и столичната специализирана болница по детски болести, като имаше "мъжка" дума от шефа на "Пирогов" Валентин Димитров да заработи в спешния институт, но след бунт на приемащата педиатрична клиника, договорката се разпадна.

Цял екип от 17 медици и сестри напусна столичната педиатрия
Цял екип от 17 лекари, медицински сестри и санитари напусна столичната педиатрична болница "Проф. Иван Митев". Новината, която за пръв път стана обществено достояние от интервю на здравния министър в неделя, бе потвърдена от Наталия Габровска, която е част от екипа.
СЕГА
07 Март 2026

 

Още новини по темата

Болницата във Враца пак закъса
04 Юни 2019

Болницата във Враца получи авансова субсидия от здравното министерство
03 Юни 2019

