Болница търси доброволци, за да работи

Община Враца излезе с апел към медицинските сестри в детските ясли и градини

Днес, 07:38
Срещата в общината с медицинските сестри от ясли и градини.
Община Враца
Общинските власти във Враца търсят медицински сестри от детските ясли и градини, за да спасяват врачанската болница "Христо Ботев". Болницата загуби 26 сестри и санитари от ключови отделения като "Реанимация" и "Хирургия" заради предстоящо откриване на ново частно лечебно заведение. Затова вчера заместник-кметовете Вероника Ценова и Петя Долапчиева проведоха среща с медицински сестри и специалисти, работещи в детски ясли, детски градини, учебни заведения и социални услуги. На срещата бе отправен апел те да подкрепят държавната болница в този критичен момент.

Идеята е, без да напускат основните си работни места, при възможност и желание, специалистите да се включат с почасова заетост или по предварително съгласуван график с лечебното заведение, обясняват от община Враца.

Междувременно стана ясно, че се задълбочават проблемите в друга държавна болница, която закъса за кадри заради нова частна структура. Варненската "Св. Анна" е поискала одобрение от здравното министерство за нов банков кредит до 8 млн. евро, но министерството е върнало оздравителната й програма. Тя е необоснована, ползва неактуални данни, няма достатъчно финансова и икономическа обосновка и ясно дефинирани цели, смята екипът на Михаил Околийски. Миналия месец болницата остана без отделение по детска хирургия, след като целият екип отиде на работа в частна болница в Бургас. Допълнителен негативен фактор е трайно ниската използваемост на легловата база, която оказва пряко влияние върху приходите от дейността, посочват от МЗ.

На фона на тези закъсали заведения и във Враца, и във Варна предстои откриването на нови големи болници.

