Започва строеж на циклотронен комплекс в София

Областният управител Вяра Тодева учреди възмездно право на строеж

Днес, 14:31

Университетската болница за активно лечение по онкология "Проф. Иван Черноземски" започва изграждането на нов циклотронен комплекс на територията на института в столичния квартал "Мусагеница". Областният управител на София Вяра Тодева изпълни взетото от кабинета Желязков решение за възмездно учредяване на право на строеж за изграждане на комплекса. 

За нуждите на циклотронния комплекс ще бъде изградена едноетажна сграда. Реализирането на обекта ще подсигури на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски” ЕАД” възможност за производство на радиофармацевтици, както и такива за иновативна метаболитна радионуклидна терапия, която към момента не е разпространена в България. Радиофармацевтиците са вещества с радиоактивни изотопи, използвани за диагностиката и понякога в лечението. Тези изотопи се въвеждат в тялото на пациента, натрупват се в туморните клетки и позволяват те да бъдат видени. Циклотронният комплекс с радиохимична лаборатория ще разшири значително медицинските услуги, предлагани в региона за по-качественото диагностициране и лечение на множество онкологични заболявания.

 

