Онкологията в София ще има циклотронен център

Още една болница в България ще има циклотронен комплекс - апаратура за производство на ключови изотопи за диагностика и съвременно лечение на рак. Днес Министерският съвет взе решение за учредяване на право на строеж за изграждане на такъв комплекс към столичната онкологична болница „Проф. Иван Черноземски“. Към него ще има и радиохимична лаборатория.

Реализирането на обекта, ще подсигури на лечебното заведение независим източник за приготвяне на ключови радиофармацевтици, както и такива за иновативна метаболитна радионуклидна терапия, която към момента не е разпространена в България, обясняват от правителствената пресслужба. Циклотронният комплекс с радиохимична лаборатория ще разшири значително медицинските услуги, предлагани в региона за по-качественото диагностициране и лечение на множество онкологични заболявания.

Миналата година с такъв комплекс се сдоби частната "Уни хоспитал" в Панагюрище, циклотрон имат и още няколко други български болници.