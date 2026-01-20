Медия без
Компенсацията за неприето в градина дете става 296 евро

Размерът е еквивалентен на досегашните 580 лв.

Днес, 11:03
Право на компенсация имат родителите на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в общински или държавни детски градини и ясли, в които са кандидатствали, поради липса на свободни места.
Илияна Димитрова
Максималният размер на компенсацията за деца, които не са приети в детска градина и ясла, става 296,55 евро. Това предвижда проектозаповед на министъра на образованието.

Промяната се налага заради преминаване към еврото от началото на годината. Размерът на помощта остава същия, еквивалентен на досегашните 580 лв., които получават родителите от 1 март м.г. 

Право на компенсация имат родителите на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в общински или държавни детски градини и ясли, в които са кандидатствали, поради липса на свободни места. За получаването ѝ трябва да са изпълнени няколко условия - детето да е кандидатствало в държавна или общинска градина или ясла, в чийто прилежащ район се намира настоящият му адрес, но да не е прието поради липса на свободни места; общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго равностойно място; родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет и други. Родителите могат да възстановят направените от тях разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, както и с физически лица. 

Последно през декември 2025 г. кабинетът одобри 1,7 млн. лв. лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата бяха за 2037 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и „Родопи“, като те бяха за периода от 15 септември до 31 октомври. През ноември бяха изплатени компенсации за периода от 1 юли до 14 септември м.г. - в размер на 2,1 млн. лв. за около 1755 деца в пет общини - София, Пловдив, Варна, Родопи и Аксаково. Преди това бяха дадени 2.3 млн. лв. - за компенсации за периода от 1 май до 30 юни 2025 г. 

За неприетите в ясла деца също има компенсации. Последно на 10 декември 2025 г. МС одобри общо 2,2 млн. лв. като допълнителни трансфери към общинските бюджети, които да компенсират разходите за периода 1 септември - 31 октомври на родители за деца, неприети в общински детски ясли или яслени групи в държавни/общински детски градини поради липса на места.

 

 

