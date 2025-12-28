Кметът Терзиев се похвали с 15% повече места в детските градини в София

Столичният кмет Васил Терзиев се похвали във фейсбук, че с екипа му е намалил недостига на места в детските градини с 15%.

"През 2025 г. направихме важни крачки напред - не само като темпо на строителство, а и като разбиране на причините, които години наред държаха системата в недостиг. Завършихме 11 нови сгради на детски градини, още 19 са в строеж, а за допълнителни 12 вече подготвяме проекти там, където нуждата е най-остра. Само тази година открихме 1464 нови места и намалихме недостига с над 15%. За първите две години от мандата общо добавените места са близо 2 500", написа той в профила си. По думите му това е реален напредък - достатъчен, за да вдъхва увереност, но и ясен знак, че работата далеч не е приключила.

В момента в различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли, които ще открият 58 нови групи през 2026/27 г., посочва Терзиев. Част от тях са енергийно ефективни сгради в „Обеля 1“, „Дружба“ и други квартали. От екипа му работят още за включване на яслите в образователната мрежа, за създаването на професията „специалист по ранно детско развитие“, както и по програмите „Учим се заедно“, които подкрепят родителите и подготвят бъдещите педагози.

"През януари ще представим цялостната стратегия за ранното детско развитие - как изглежда тя в дългосрочен план и как надгражда строителството с устойчиви решения за хората, процесите и качеството на грижата. Стратегия, която гледа на детската градина не просто като сграда, а като част от работеща, човешка и справедлива система", обещава още кметът на София.