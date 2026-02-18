По 15 хил. евро ще могат да получат училища за лаборатории за иновации

Над 2 млн. евро ще има за обмен на добри практики между образователните институции

17 Апр. 2026
През 2026 г. МОН ще финансира 100 училищни проекта, свързани с въвеждане на нови учебни предмети или промяна в обучението.
Силвия Георгиева
Поне 600 училища ще обменят добри практики по националната програма "Иновации в действие", предвижда програмата. Бюджетът й за 2026 г. е 2.1 млн. евро, с които ще се осигури подкрепа за творчески работещите училища и учители, които променят начина си на преподаване, прилагат проектно-базирано и интердисциплинарно обучение и др.

Около 900 хил. евро по програмата са планирани за изпълнението на 100 иновативни проекта, свързани с въвеждане на нови учебни предмети или модули, промяна в организацията на обучението, съвместно преподаване, интердисциплинарни ученически проекти и др.

Малко над 1 млн. евро са предвидени за популяризиране на добри иновации между училищата. За мобилност между иновативни училища, представящи обмена на иновации, ще има до 589 500 евро - за до 300 училища и до 2400 ученици и учители, а за мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в програмата - до 444 000 евро, отново за до 300 училища и до 2400 ученици и учители. За участие в мобилност на българските средни училища в Прага и в Братислава са предвидени до 4 500 евро.

Около 100 хил. евро има и по модула за организиране на регионални форуми за обмен на образователни иновации - очаква се с тази помощ да се проведат поне 7 такива инициативи, като всяко училище домакин ще може да получи до 11 000 евро. Средствата за дейности за социално-психологическа подкрепа при управления на кризи, като част от регионалните форуми, са в размер до 32 500 евро.

По модула за училищни лаборатории за иновации са предвидени 90 хил. евро. За организиране и провеждане на 6 тематични училищни лаборатории за иновации с до 100 участници ще има до 15 000 евро за всяка. Лабораториите ще могат да работят по различни теми - нови модели за оценяване, изкуствен интелект за персонализирано обучение, кариерно ориентиране, ключови умения за живота, глобално образование и др., като всяка ще генерира идеи и ще изготвя краен продукт за иновативни подходи - под формата на ръководство, пътна карта, развита стратегия, методическо помагало, картотека на иновативни практики и др., които после ще се популяризират.

 

Образователна десегрегация

По програмата за подпомагане на общините за образователна десегрегация са планирани 350 хил. лв. По нея около 15 общините ще получат средства за дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация - като осигуряване на безплатен транспорт за учениците, на учебни пособия и материали, за назначаване на медиатори, за социално-комуникативно приобщаване на всички родители и др.

Кандидати могат да са всички общини у нас, в които има най-малко 3 образователни институции, където ще се осъществяват дейностите, и поне една образователна институция, установена като сегрегирана, или наличие на обособени квартали/райони с преобладаващо ромско население. Нужно е и съфинансиране от общините, което трябва да е в размер на минимум 10%. Финансирането на общините се осъществява чрез кандидатстване по организирана конкурсна процедура от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Програмата съществува от 2019 г., като през последните години има все по-голяма активност и увеличаване на броя кандидатстващи и финансирани общини. От 2023 г. досега са финансирани общо 32 проекта на 17 общини, с включени над 3600 деца и ученици, на които са осигурени учебни пособия. За 1688 от тях е осигурен и безплатен транспорт в рамките на населеното място, а повече от 1300 родители са участвали в различни дейности.

 

 

