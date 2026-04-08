Лаборатория за игри, спорт и изкуства: Одобрени са 24 програми в образованието

Скрининг за развитието на 3-годишните деца, сутрешни приказки в детските градини, подкрепа за младежите със специални образователни потребности, допълнителни обучения в ключови умения, спорт, изкуства, лаборатории за игри - това са част от дейностите, които ще се изпълняват по новите програми в средното образование за 2026 г. Правителството днес одобри 24-те национални програми, които ще подпомагат ключови политики в училищата през следващата учебна година. Предвижда се над 115 млн. евро да бъдат инвестирани за детски градини и училища, а някои от дейностите ще бъдат разширени.

Досегашната програма "Без агресия за сигурна образователна среда" ще бъде надградена с новата "Приобщаваща и сигурна образователна среда". За пръв път по нея ще бъде финансирано ранното разпознаване и подкрепа на деца с обучителни трудности - дислексия, дисграфия, дискалкулия, в началния етап на образование. Планирана е подкрепа и за продължаващо професионално обучение на младежи със специални потребности. По този начин ще се осигури грижа за младежи със сензорни, интелектуални и физически увреждания, които след завършване на 12. клас нямат достъп до подходящи форми на обучение, съобразени с потребностите и здравословното им състояние. За тях ще има още практика, рехабилитация, терапия и социална подкрепа в единен модел, прилаган от мултидисциплинарен екип от педагогически специалисти, терапевти и други професионалисти със специфична експертиза в работата с хора с увреждания.

В рамките на програмата за осигуряване на съвременна образователна среда ще се оборудват кабинети за занимания по интереси в Националния дворец на децата, центровете за подкрепа на личностното развитие и в ученическите общежития. За първи път се дава възможност да се кандидатства за закупуване на оборудване за спорт в училищата. Планира се и създаване на електронна платформа за дигитализация на ранната скринингова оценка и анализ на развитието на 3-годишните деца.

По програма "Умения на фокус" има нов модул - "Позитивни нагласи", в който е заложено надграждане на прилагането на педагогически практики "Утринна история", "Утринна приказка" и "Утринна среща", като ще бъдат включени най-малко 50 детски градини и училища. По друг модул, който е нов - "Лаборатория за игри" се предвижда изграждане на национален и международен център за валидиране и разпространение на игрови практики и формиране на професионална мрежа, която споделя разбирането за играта като основен механизъм на учене и развитие.

Програмата "България - образователни маршрути" ще продължи да се изпълнява и т.г., като ще бъде насочена към разширяване на обхвата на проведените учебни часове в културни и научни институти, както и на образователните маршрути за българските училища в чужбина, частните училища и центровете за специални образователни потребности. Ще се подкрепя създаването на материали и ресурси за популяризиране на българските традиции, бит, култура и история, които да стимулират ученето чрез преживяване и затвърждаване на придобитите знания.

По програмите се финансират обезщетенията за пенсионирани учители (70 млн. евро), обучения на директори и педагози, както и програми за рехабилитация и профилактика. Средства има още за дигитализация и осигуряване на достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии в училищата - 7.5 млн. евро, за спорт и изкуства - 9.1 млн. евро, за ученически олимпиади и състезания и др.

