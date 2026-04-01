Съдът отмени методиката за оценка на университетите

Върховният административен съд е отменил методиката за оценка на университетите на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Това става ясно от решение на ВАС от 1 април т.г. Не е ясно в така създалата се ситуация, която според юристи е безпрецедентна, какво се случва както с вече приключилите акредитациони процедури, така и с текущите и бъдещите.

След приетите през 2020 г. промени в Закона за висшето образование програмната акредитация на университетите вече се прави по различен начин - тя вече се провежда едновременно за дадено професионално направление във всички университети, които го предлагат, вместо поотделно. НАОА трябваше и да разработи нова методика за програмна акредитация, при която превес (70%) да имат количествените показатели на висшите училища за сметка на качествените с цел по-голяма обективност. Дълго време тя не бе готова, като последно по нея е започнало да се работи през 2024 г.

Един от университетите обаче - Академията на МВР - е обжалвал методиката, тъй като според тях тя е приета в нарушение на закона. Така отсъжда и съдът. Според решението на ВАС методиката е издадена при "съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон". Изброяват се редица нередности - не са проведени обществени консултации, проектът не е публикуван на сайта на институцията, към него не са изготвени мотиви и доклад. "По несъмнен и безспорен начин по делото е установено, че оспореният подзаконов нормативен акт не е обнародван, което е в противоречие с императивните изисквания на Конституцията, поради което той е издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменен", пише съдът. И осъжда Агенцията да заплати на Академия на МВР 143.16 евро разноски по делото.

Според юристи за първи път се случва подобен акт на НАОА да бъде отменен и не е ясно какво ще се случи оттук нататък. "Какво се случва с приключилите вече процедури, а с текущите и бъдещите, акредитацията спира ли?," питат ректори. Те се чудят дали акредитационните процедури, извършвани по незаконна методика, в действителност са законни. "Сега" зададе тези въпроси на Агенцията по акредитация. Оттам отговориха, че не са запознати със съдебното решение и не могат да го коментират.

От графика за програмна акредитация на сайта на Агенцията става ясно, че през април 2025 г. е започнала акредитация на направленията религия, транспорт, медицина, ветеринарна медицина и военно дело, а през септември 2025 г. - на социални дейности, право, икономика, химически и биологически науки, металургия, проучване на полезни изкопаеми, растениевъдство, горско стопанство, изобразително изкуство и др. Срокът за акредитация е 1 г.

От сайта на Агенцията се вижда още, че тя е започнала анализ на приложимостта на количествените и качествените индикатори за програмна акредитация. През 2025 г. е проведена кръгла маса за обсъждане на промени в методиката, като университетите са дали предложения за редакции. От НАОА са обявили и анкета - до края на януари 2026 г., в която висшите училища да отбележат идеите си за промяна на част от индикаторите.

На 23 март т.г. пък НАОА пусна проект на методика за изчисляване на оценка, включващ компонент, който да отразява приноса на висшите училища за развитието на професионалното направление в условията на конкурентна среда. "Това ще позволи да се достигне до по-балансиран краен резултат при сравняването на резултатите от процедурите за програмна акредитация, който да отчита и функционирането на висшите училища в контекста на конкуренцията помежду им", са се мотивирали от агенцията. Обсъждането му е до 22 април т.г. В мотивите към него Агенцията посочва, че сегашната методика е пробна и структурирана като приложение към Правилата за оценяване при провеждане на процедури за акредитация, като сега е нужно тя да бъде обособена като самостоятелен документ.