Ася Панджерова подаде оставка като зам.-министър на образованието

Днес, 13:08

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение.

„Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката“, заявява тя.

Оставката е приета. Така Панджерова бе за 3 дни зам.-министър.

Ден по-рано министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев назначи проверка на Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг. За него "Сега" публикува разследване през 2018-2019 г.

 

