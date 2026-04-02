Университетите вече ще издават студентски книжки само по желание

Pixabay Академичната справка ще се издава по искане на обучавания, като ще може да издава, води и съхранява в електронен вид.

Студентските книжки, в които се нанасят оценките на студентите, вече официално могат да преминат в електронен вид. Това предвиждат промени в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Редакциите имат за цел да приведат нормативната ни уредба в съответствие с европейските стандарти за дигитализация, както и да повишат ефективността и прозрачността на дигиталните процеси във висшето образование по отношение на документацията. Предвидено е да влязат в сила от 1 септември 2026 г.

Основните изменения са свързани с придаване на факултативен характер на някои документи, които повечето висши училища вече не издават поради наличието на електронни системи, които ги дублират като съдържание. Така е например студентската, или курсантска, книжка, която вече ще се издава след решение на академичния съвет на висшето училище. По същия начин и академичната справка и уверението ще се издават по искане на обучавания, но те вече ще могат да се издават, водят и съхраняват в електронен вид.

Освен главната книга, която и към момента следва да се води в електронен вид, електронно ще се води и книгата за регистриране на издаваните дипломи за висше образование. Запазена е възможността по своя преценка висшето училище да води и съхранява двете книги и на хартиен носител.

Към данните, идентифициращи притежателя на дипломата за завършено висше образование, се предвижда да отпадне като задължителен реквизит снимката, заверена с печата на висшето училище, тъй като съвременната свързаност на различните е-системи и допълнителните защити на дипломата (електронен номер, единен академичен номер) дават много по-голяма сигурност. Въвеждат се някои пояснения в режима на издаване на дубликат на диплома - такъв ще се издава върху утвърдения от висшето училище образец-дубликат на диплома към момента на издаването му, независимо от датата на издаване на оригиналната диплома, като в съдържанието му участват всички реквизити на оригиналната диплома. В наредбата логично отпадат и други изисквания, приложими към хартиените документи, и се въвеждат такива, свързани с електронното удостоверяване