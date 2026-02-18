Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

170 000 студенти съдят британски университети за лошо обучение по COVID

Вече има постигнато споразумение за около 6000 студенти, получили средно по 5000 паунда

Днес, 10:48
Твърди се, че засегнатите студенти са получили средно обезщетение от по 5000 паунда.
Pixabay
Твърди се, че засегнатите студенти са получили средно обезщетение от по 5000 паунда.

Хиляди студенти са завели колективен иск срещу английски университети за некачествено образование по време на COVID пандемията, съобщава 24 часа.

До момента над 170 000 настоящи и бивши студенти са се присъединили към съдебното дело, което се води срещу 36 висши учебни заведения. Исковете са насочени и към някои от най-популярните сред българите университети - като например University College London, Cardiff University, Swansea University. Поводът е, че висшите училища преминаха към дистанционно обучение по време на локдауните, ограничиха или спряха достъпа до кампусите и лабораториите и провеждаха много от лекциите само онлайн, често с по-малко от обещаното време и ресурси. Студентите твърдят, че са платили пълни такси за обучение, но не са получили това, за което са заплатили - пълноценно обучение и участие в университетския живот.

Младежите искат компенсация за академичните години от 2019 до 2025 г., когато кампусите бяха затворени и те загубиха достъп до общите съоръжения и специализираните лаборатории, които са от съществено значение за практическите курсове. В центъра на жалбите им е преминаването към онлайн обучение, но студентите посочват и други последици от ограниченията, наложени по време на пандемията - като например отложените церемонии по дипломирането, което се е отразило на социалните и професионални ритуали на прехода за завършилите.

Правителството на Обединеното кралство заяви, че университетите са отговорни за определянето на таксите и се очаква да поддържат стандартите въпреки ограниченията. Университетите отричат, че са се отказвали от задълженията си - те твърдят, че бързите и безпрецедентни промени са наложили гъвкави реакции за защита на персонала и студентите. Според организацията, която представлява висшите училища в Англия, пандемията е била непреодолимо изключение и университетите са се опитвали да поддържат обучението и дипломирането в тежките условия. По думите й много студенти са успели да завършат навреме и университетите са инвестирали усилия, за да осигурят образование въпреки ограниченията.

Група адвокатски кантори, представляващи част от ищците, вече е постигнала споразумение за около 6000 студенти срещу University College London. Университетът не признава вина, но заявява разбиране към студентите, които смятат, че не са получили пълноценна образователна услуга. Твърди се, че засегнатите са получили средно обезщетение от по 5000 паунда.

Процедурите по останалите искове продължават, като се очаква делата срещу другите университети да се развият в следващите месеци. Български студенти, които са били засегнати от дистанционното обучение по време на пандемията, също могат да се включат в колективните искове, като срокът за подаване на претенции е до септември 2026 г.

След Брекзит броят на българските студенти намаля с близо 50%. Няма официални данни колко в момента са българските студенти в Обединеното кралство, като според последни налични данни на британската агенция за статистика на висшето образование (Higher Education Statistics Agency) през 2021/22 г. в британските висши училища са били записани около 3 700 български студенти, т.е. около 1600 по-малко от предходната година.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

студенти, Англия, ковид, съдебни дела

Още новини по темата

САЩ ще пуснат 3700 български студенти за лятна бригада
29 Яну. 2026

Българските студенти са сред най-неработещите в ЕС
22 Яну. 2026

Лихвата на студентските кредити пада от 7 на 3%
15 Яну. 2026

Всеки седми студент учи за учител
28 Дек. 2025

Най-много студенти от диаспората учат в ЮЗУ
24 Дек. 2025

Великобритания се връща в програма "Еразъм+"
22 Дек. 2025

МОН предлага студентските такси да растат по формула
06 Дек. 2025

Все по-често студенти се връщали да учат в България
16 Ноем. 2025

Жена оглави Англиканската църква
04 Окт. 2025

За прием в технически науки ще трябва изпит или матура по математика
01 Окт. 2025

Новите ковид ваксини тръгнаха с изненадващ интерес
26 Септ. 2025

Ваксинацията срещу COVID-19 започва от 23 септември
18 Септ. 2025

Студентската стипендия става поне 150 лв., а докторантската - 1562 лв.
17 Септ. 2025

И България ще получи от най-новия вариант на ковид ваксините
15 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?