170 000 студенти съдят британски университети за лошо обучение по COVID

Хиляди студенти са завели колективен иск срещу английски университети за некачествено образование по време на COVID пандемията, съобщава 24 часа.

До момента над 170 000 настоящи и бивши студенти са се присъединили към съдебното дело, което се води срещу 36 висши учебни заведения. Исковете са насочени и към някои от най-популярните сред българите университети - като например University College London, Cardiff University, Swansea University. Поводът е, че висшите училища преминаха към дистанционно обучение по време на локдауните, ограничиха или спряха достъпа до кампусите и лабораториите и провеждаха много от лекциите само онлайн, често с по-малко от обещаното време и ресурси. Студентите твърдят, че са платили пълни такси за обучение, но не са получили това, за което са заплатили - пълноценно обучение и участие в университетския живот.

Младежите искат компенсация за академичните години от 2019 до 2025 г., когато кампусите бяха затворени и те загубиха достъп до общите съоръжения и специализираните лаборатории, които са от съществено значение за практическите курсове. В центъра на жалбите им е преминаването към онлайн обучение, но студентите посочват и други последици от ограниченията, наложени по време на пандемията - като например отложените церемонии по дипломирането, което се е отразило на социалните и професионални ритуали на прехода за завършилите.

Правителството на Обединеното кралство заяви, че университетите са отговорни за определянето на таксите и се очаква да поддържат стандартите въпреки ограниченията. Университетите отричат, че са се отказвали от задълженията си - те твърдят, че бързите и безпрецедентни промени са наложили гъвкави реакции за защита на персонала и студентите. Според организацията, която представлява висшите училища в Англия, пандемията е била непреодолимо изключение и университетите са се опитвали да поддържат обучението и дипломирането в тежките условия. По думите й много студенти са успели да завършат навреме и университетите са инвестирали усилия, за да осигурят образование въпреки ограниченията.

Група адвокатски кантори, представляващи част от ищците, вече е постигнала споразумение за около 6000 студенти срещу University College London. Университетът не признава вина, но заявява разбиране към студентите, които смятат, че не са получили пълноценна образователна услуга. Твърди се, че засегнатите са получили средно обезщетение от по 5000 паунда.

Процедурите по останалите искове продължават, като се очаква делата срещу другите университети да се развият в следващите месеци. Български студенти, които са били засегнати от дистанционното обучение по време на пандемията, също могат да се включат в колективните искове, като срокът за подаване на претенции е до септември 2026 г.

След Брекзит броят на българските студенти намаля с близо 50%. Няма официални данни колко в момента са българските студенти в Обединеното кралство, като според последни налични данни на британската агенция за статистика на висшето образование (Higher Education Statistics Agency) през 2021/22 г. в британските висши училища са били записани около 3 700 български студенти, т.е. около 1600 по-малко от предходната година.