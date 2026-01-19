Илияна Кирилова Младите хора между 20 и 24 г., които работят, докато се обучават, е 19,6% за жените и 17% за мъжете.

Българските студенти са сред най-неработещите в ЕС. Това показват последни данни на Евростат от 19 януари 2026 г.

Според тях през 2024 г. 25,4% от младите европейци на възраст 15-29 години са работили по време на формалното си образование. 71,4% от младите хора са останали извън работната сила, а 3,2% са били безработни по време на формалното си образование, но налични за работа и активно търсещи работа.

Най-висок дял на младежи, които едновременно работят и учат, е отчетен в Нидерландия - 74,3%, Дания - 56,4% и Германия - 45,8%. За сметка на това най-нисък дял сред страните от ЕС е отчетен в Румъния - 2,4%, Гърция - 6% и Хърватия - 6%. България е на 4-та позиция с проценти, много малко над Гърция и Хърватия.

Най-високият дял на безработни млади хора, които са в системата на формалното образование, на разположение са за работа и активно търсят такава, е отчетен в Швеция - 14,1%, Финландия - 10% и Дания - 9,6%. В другия край на скалата са Румъния - 0,6%, Хърватия, Чехия и Унгария - по 0,8%, т.е. с по-малко от 1% млади хора, които търсят работа.

Мъже/жени

Според данните жените са по-склонни да участват в официално образование в сравнение с мъжете. Когато обаче не учат, те са по-малко склонни да работят или да търсят работа, както показват по-ниските равнища на заетост и по-високия дял на неактивни лица в сравнение с мъжете.

Във възрастовата група 15-19 години 74,4% от жените и 70,4% от мъжете остават извън работната сила, докато учат, което показва, че в ранните си години те са фокусирани предимно върху образованието.

С напредването на възрастта и достигането на възрастовата група 20-24 г. делът на лицата, които не работят, спада до 30,9% за жените и 24,8% за мъжете, което показва по-голяма интеграция на пазара на труда успоредно с образователните дейности. В тази група процентът на младите хора, които работят, докато се обучават, е 19,6% за жените и 17% за мъжете.

Между 25-29 г. заетостта достига 62% за жените и близо 72% за мъжете. Тук делът на жените извън работната сила и които не са в формално образование (16,2%) е по-висок от този на мъжете (6,9%).