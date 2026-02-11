Българите най-бързо в ЕС започват работа след университета

95% от българите са започнали работа след края на висшето си образование. Страната ни се намира на първо място в Европейския съюз. Извадката е за 2024 г. и обхваща младежите на възраст между 20 и 34 години, започнали работа между 1 и 3 години след края на образованието си. Това сочат данни на Евростат.

86,7% от всички хора в тази възрастова група в ЕС започват работа. На челните места след България са Естония (95,2%) и Нидерландия(93,7%). На дъното на класацията са Италия (77,3%), Гърция (79%) и Франция (81,8%).

Освен страните от ЕС, в статистиката има данни и за други държави на континента. В Норвегия 92,3% от завършилите започват работа, а 91,7% в Швейцария. С най-нисък дял е южната ни съседка Турция, където едва 66% от завършилите започват да изкарват сами прехраната си.

В същото време, предишна статистика показваше, че у нас най-рядко се съчетава учене в университет и работа. Най-нисък дял сред страните от ЕС по работещи студенти има в Румъния - 2,4%, Гърция - 6% и Хърватия - 6%. България е на 4-та позиция с проценти, много малко над Гърция и Хърватия.